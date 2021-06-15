Знайдуть в будь-якому банку: в Україні запрацювала система списування коштів з кредитних карт

Днями в Україні запрацювала система, за допомогою якої можна буде автоматично знімати кошти із карт боржників, та блокувати їх рахунки. Наразі доступ до даних про своїх клієнтів надали сім українських банків. Серед них є й державна фінустанова – ПриватБанк.





Державні структури вважають, що така система дозволить змінити ситуацію із боржниками в Україні. Як виявилося саме наша країна займає одне із перших місць за рівнем несплати кредитів та боргів. Майже 100 млрд гривень заборгували українці за комуналку, аліменти, податки та різноманітні кредити.

Як наразі працює система «проти боржників»

Першим ударом держави по боржникам став наказ, що дозволив блокувати рахунки не лише злісним неплатникам аліментів. Відтепер така доля може спіткати ще й порушників ПДР та громадян, що не розрахувалися за комуналку.

Та все це можливо лише за умови, що виконавче провадження вже розпочато. Часто уся бюрократія та оформлення відповідних документів виконавцем займало дні та тижні. А боржник тим часом просто знімав усі кошти з картки.

Зараз же, із введенням електронного документообігу, все стало простіше. Щоправда, заявки до банків про арешт коштів обробляються співробітниками вручну. Та й до нової електронної системи зараз приєднано лише сім українських банків. А до інших фінустанов все ще потрібно звертатися особисто за старою процедурою.

Та навіть якщо до рахунку боржника все ж дісталися, за законом забрати з картки можуть не більше 20% коштів. Якщо ж мова йде про аліменти – ліміт стягнення сягатиме 50%.