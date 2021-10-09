Кто они – самые нахальные знаки зодиака?

Эти знаки зодиака дерзкие и бесцеремонные, их считают настоящими нахалами. Астрологи рассказали, кто именно входит в рейтинг невыносимых наглецов. Не каждый знак проявляет это качество 24/7 в своей жизни. Просто так распорядились звезды и планеты: кто-то наглеет, чтобы защитить себя, кто-то, чтобы убрать соперников.





На последнем месте в рейтинге оказался Водолей. Им присущи упрямство и наглость. Проявляют себя эти знаки очень эмоционально. Они не церемонятся с коллегами по работе, друзьями и родственниками. Водолеям нужно поработать над хорошими манерами и научиться держать язык за зубами. Именно из-за излишней эмоциональности они часто выглядят настоящими хамами.

Скорпионы по своей природе сильные, агрессивные, напористые – получают четвертое место. То, что другие знаки воспринимают, как проявление беспринципности и наглости, для них обычная норма поведения. Они просто не понимают, почему на них обижаются.

Бесцеремонный Телец на самом деле неоднозначный знак. Им достается бронза. С одной стороны Телец поборник справедливости. Он не позволит наглеть никому кроме себя. Именно поэтому, когда вы пытаетесь дать отпор этому знаку, он обижается и уходит от разговора. Но охотно сует нос в чужие дела, разбрасывается советами, о которых не спрашивают. Есть в них нечто хорошее — это умение уступать тем, кто мудрее и прислушиваться к ним.

Стрелец — серебряный призер рейтинга лишь на первый взгляд, мирный и любезный. Если познакомиться с этим знаком лучше, то вы сразу поймете, что этим людям “палец в рот не клади”. Они не будут стоять в очереди, хранить тайны, уважать ваше мнение. Бесцеремонные манипуляторы и эксперты в хамстве, но хорошо чувствуют границу и редко ее переходят.

Дева ради своей цели не пожалеет никого вокруг, поэтому и на первом месте. “Наглость — второе счастье!”. Это девиз с которым Девы идут по жизни. Они не опустятся до оскорблений, скандалов. Наоборот, действуют холодно, взвешенно. Пытаться препятствовать им не имеет смысла. Напротив, лучше подружиться и разделить трофеи. Поэтому с уверенностью можно заявить, что это самый наглый знак зодиака.