Складено ТОП-7 Android-додатків для пошуку другої половинки

У сучасному гіперактивному світі знайомства, звичні нашим батькам, практично неможливі – у людей просто немає стільки вільного часу, який можна витратити на пошук друзів або другої половинки десь на вулиці.





Проте, сайти знайомств і мобільні додатки, які зараз є у всіх популярних сервісів, вирішують цю проблему і навіть дають сучасному поколінню фору – можна швидко і безкоштовно знайомитися з десятками людей, які так само знаходяться в пошуку. Ми відібрали кращі програми для знайомств на Андроїд, де робити це найпростіше.

№7 – Bumble

Bumble – оригінальний проект, який користується великою популярністю на Заході. Тут перше повідомлення при взаємній симпатії завжди відправляє жінка. Перевернуті правила гри дозволяють спокійніше почувати себе всім. Представниць прекрасної статі не завалюють спамом, а хлопці, які в силу особливостей характеру не домоглися успіху в інших додатках, краще розкриваються, оскільки спілкуються зі свідомо зацікавленими дівчатами. Такий формат приваблює в додаток в основному адекватну аудиторію.

Єдиний недолік Bumble в порівнянні з конкурентами – невелика кількість користувачів, тому реально корисним він буде тільки у великих містах.

№6 – Мамба

Легендарний сайт знайомств з історією в кілька десятиліть давно обзавівся фірмовим додатком. Для людей старшого віку це, мабуть, місце з найбагатшим вибором потенційних партнерів – знайти когось в Тіндері коли тобі за сорок не так-то просто. Звідси випливає й інша особливість – тут практично немає людей, які заходять «просто поговорити», всі налаштовані мінімум на зустріч, а часом і на побудову довгострокових відносин.

Проблема в тому, що кількість далеких від інтернету і етикету людей на Мамбі більше, ніж де-небудь ще, тому є шанс нарватися на відверте бидло. Інша біта Мамби – засилля ботів і розводів, які можуть бути вкрай нав’язливі. Але якщо ви шукаєте кращий сайт знайомств на Андроїд, Мамба – відмінний варіант. Цей сервіс як і раніше дає фору більшості конкурентів за кількістю користувачів.

№5 – Pure

Топ додатків для знайомств на Андроїд продовжує зухвалий Pure. До України його успіх докотився тільки недавно, для більшості співвітчизників додаток, орієнтований виключно на пошук сексуального партнера – поки ще too much. Тут не потрібно створювати ніяких акаунтів – вказали стать, виклали фотографію і свайпайте людей протягом години, після чого заявка автоматично зникає. Пару додаток шукає в радіусі 50 кілометрів, і при збігу відразу відправляє в чат, який не можна заскріншотити.

Ніякого компромату і одноразові акаунти – суцільні плюси! Але і мінуси передбачувані – багато фейковий фото, причому чимало заявок належить професійним працівникам інтимної індустрії. Повністю сервіс безкоштовний тільки для дівчат, хлопцям, щоб отримати доступ до всіх функцій потрібно оформляти преміум-акаунт. Але бажання рефрешити Pure стає своєрідною залежністю – раптом вдасться впізнати когось з власного оточення?

№4 – Tabor

Якщо ви відкриєте відгуки на Tabor, то відразу ж знайдете щось в дусі «Закохалася в хулігана на 19 років старше» або «Ось скріни моїх листувань, ржака!». Контингент цього додатка багато в чому складається з користувачів «Однокласників». Середній вік – за сорок, якщо ваш співрозмовник пише без помилок – це або троль, або велика удача. Проте, далекі від високих технологій зрілі люди можуть шукати тут друзів і любов, відчуваючи себе в безпеці. Модератори стрімко вичищають всі підозрілі акаунти, онлайн не такий великий, зате географія – найширша.

Головною перевагою «Табора» є його безкоштовність. Донат тут чисто формальний, у вигляді віртуальних подарунків, а основні функції спілкування і пошуку анкет рівні для всіх користувачів.

№3 – ДругВокруг

Безкоштовні знайомства на Андроїд в широкому сенсі, а не тільки з підтекстом романтичних відносин, найкраще заводити за допомогою цього додатка. Потужний функціонал дозволяє вести найрізноманітнішу активність – сидіти в тематичних чатах, запускати прямі відеоефіри, спілкуватися з людьми, що знаходяться в географічній близькості від вас. Що ж стосується знайомств для побудови відносин – тут з цим, мабуть, краще за все справи йдуть у найбільш юних користувачів, яким інші програми не підходять через обмеження за віком (тут можна реєструватися з 14-ти, в тому ж Badoo – з 18 років).

Повнолітній аудиторії шукати партнера буде зручніше за допомогою наступних програм нашого рейтингу. В “ДругВокруг” сидить багато людей, які намагаються чимось себе зайняти в інтернеті, але до зустрічі в реальному житті не готові і будуть її всіляко уникати. Але якщо ви хочете просто поговорити, то чому б і ні?

№2 – Badoo

Badoo – улюблений мобільний додаток для знайомств у більшості українців. Якщо ви живете далеко від мегаполісів, то висока ймовірність, що саме на Баду вибір буде ширше ніж в Тіндері, не кажучи вже про решту конкурентів.

Badoo ще в 2006 році ввів класичну схему знайомства – карусель фото з можливістю натиснути лайк або хрестик, і чат, який відкривається тільки в разі взаємної симпатії. Зараз сервіс має гарний, прекрасно оптимізований додаток, який літає на всіх смартфонах. Однак розробники додають куті меду з рекламою і преміум функціями, зменшуючи можливість спілкування для безкоштовних акаунтів. Також через масову популярність Баду облюбували особи, які не досягли повноліття, що видають себе за дорослих дівчат і юнаків, трудові мігранти та інші сумнівні особи. Але, в будь-якому випадку, завантажити програму безкоштовно на свій телефон – справа двох хвилин, а вже пощастить чи ні – потрібно перевіряти!

№1 – Tinder

Кращий безкоштовний додаток для знайомств на Андроїд – вічна класика, його величність Тіндер. Основний плюс всім відомий – це найпопулярніший сервіс серед прогресивної молоді, а значить вам не доведеться годинами чекати потрапляння в поле зору когось достойного. Реєстрація найпростіша – заходите через Facebook або Google-акаунт, уточнюєте параметри пошуку і вперед. Далі залишається тільки вирішувати в який бік свайпати: вибираючи собі потенційного партнера, або пропускаючи нецікавих людей, як в Баду.

Основна аудиторія – молодь у діапазоні 18-30 років, хоча є чимало історій зі щасливим кінцем, коли користувачі постарше успішно знаходили тут другу половинку. Мінуси Тіндера – ліміт лайків на безкоштовних акаунтах і прив’язка до соцмереж, користуючись якою чимало людей тут просто піарять свої профілі в Instagram. Але оскільки серед всіх додатків для знайомств саме в Tinder збираються найбільш адекватні і цікаві люди, ми рекомендуємо встановлювати його в першу чергу.