YouTube оголосив війну противникам вакцинації

У жовтні минулого року Ютуб почав боротися з блогерами, що поширюють інформацію про коронавірус, яка суперечить офіційній політиці ВООЗ – за цей час було видалено близько 1 000 000 відео з «антивакцинним» контентом. Тепер відеохостинг посилює боротьбу з дезінформацією ще сильніше: заборона розширена на помилкові твердження про вакцини проти COVID-19.





Видалятися будуть відео, в яких йдеться про те, що схвалені ВООЗ та місцевими органами охорони здоров’я вакцини:

викликають аутизм, рак, безпліддя, або несуть небезпеку для здоров’я (Ютуб вже видалив близько 130 000 таких відео);

дозволяють стежити за людьми через мікрочіпи.

Заодно дісталося і спірному контенту про інших схвалених вакцинах: під роздачу потрапили противники щеплень проти грипу, вітрянки, кору та паротиту. Блокувати будуть не тільки окремі відео, але і цілі канали, якщо їх вміст в цілому спрямований проти вакцинації. Наприклад – вже були заблоковані канали відомого американського остеопата Джозефа Меркола, і племінника американського президента Роберта Френсіса Кеннеді. А пару днів назад Ютуб видалив за дезінформацію про COVID-19 два канали Russia Today, що віщають на німецькому.

Гайки противникам вакцинації почав закручувати не тільки Ютуб, а й Фейсбук з Твіттером. Це відбувається, оскільки влада західних країн критикує технологічних гігантів за те, що вони не зупиняють поширення фейків про пандемію, які можуть погано вплинути на здоров’я людей.