Известны цены на газ на следующий месяц: до 30 грн/куб

Тарифы для потребителей, оплачивающих услуги газоснабжения по годовой цене, останутся стабильными. Конкретная цена ресурса зависит от выбранной газовой компании и колеблется между 7,8 и 13,5 гривнами за кубический метр. Однако пользователям с помесячной оплатой повезло гораздо меньше. Для них цена газа подскочит выше 30 грн за «куб».





Украинцы, которые вовремя перешли на фиксированные тарифные планы, могут не беспокоиться о цифрах в платежках по крайней мере в течение ближайшего месяца. Ведь годовые тарифы по своей цене уже пять месяцев подряд признаются более выгодными, чем месячные.

Самые низкие цены на «голубое топливо» в октябре предлагают:

ООО «Агросинтез Трейдинг» – 7,8 гривны за «куб»;

ГП «Эвода Трейд КП «Луцкводоканал» – 7,88 гривны за кубометр;

ООО «Уманьгаз Сбыт» и ООО «Черкассыгаз Сбыт» – 7,89 гривны за кубометр;

ГК «Нафтогаз Украины» – 7,96 гривны за «куб».

Самую высокую годовую цену на энергоресурс установили газовые компании Херсонской, Черновицкой и Житомирской областей. Их ставка за 1 куб. м газа равна аж 13,5 гривнам.

Остальные газопоставщики определили тарифы на октябрь в пределах 9 грн за «куб».

Тем временем потребители, которые платят за газ согласно месячными тарифам, оказались в затруднительном положении. Стоимость «голубого топлива» для них в следующем месяце будет чуть ли не в три раза больше, чем в фиксированных тарифных планах. В октябре за 1 куб. м платить придется не менее 30 грн.

Например, столичный поставщик «Киевгазэнерджи» предлагает своим клиентам газ по цене 30,5 грн за кубометр. Тогда как годовая цена у той же компании составляет 8,7 грн за «куб».

Такая существенная разница в ценах вызвана прежде всего сумасшедшим ростом стоимости газа на европейском рынке. Поскольку в годовых тарифных планах цена фиксированная, коллапс на рынке отражается только на потребителях, у которых стоимость ресурса может меняться хоть каждый месяц.