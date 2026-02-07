ПриватБанк оновив правила зняття готівки у 2026 році: ліміти в банкоматах, на касі та за кордоном

Попри стрімкий розвиток цифрових технологій та безготівкових розрахунків, потреба у паперових грошах для українців залишається актуальною. У 2026 році найбільший державний банк країни — ПриватБанк — продовжує регулювати обіг готівки, дотримуючись чинних постанов Національного банку України. Фінустанова оприлюднила актуальні ліміти на зняття коштів, які варіюються залежно від способу отримання грошей та типу картки.

Ліміти у банкоматах та відділеннях

Для власних клієнтів ПриватБанк встановив доволі високий добовий поріг зняття готівки у банкоматах — до 100 000 гривень. Однак існує часове обмеження: протягом трьох годин можна отримати не більше 40 000 гривень. Якщо ж ви користуєтеся карткою іншого банку в банкоматі Привату, ліміт становитиме 20 000 гривень за одну операцію (раз на три години). Окремі умови діють для послуги «Зняти без картки» (за допомогою QR-коду): перша операція обмежена сумою 4 000 грн, а загальний добовий ліміт — 20 000 грн (максимум 5 транзакцій).

Що стосується кас відділень, то тут можна отримати до 100 000 гривень (або еквівалент у валюті) на день. Банкіри радять замовляти значні суми заздалегідь через застосунок Приват24 або за номером 3700, щоб гарантувати наявність купюр у касі. Для клієнтів інших банків у касі діє обмеження у 20 000 грн.

Готівка на касі та правила за кордоном

Зручною альтернативою банкоматам залишається послуга зняття готівки на касах супермаркетів, аптек та АЗС. Купуючи будь-який товар, можна попросити касира видати до 6 000 гривень (сума може відрізнятися залежно від торгової точки). Послуга доступна в мережах АТБ, «Сільпо», «Фора», VARUS, на заправках WOG, OKKO, «Укрнафта» та інших.

Для тих, хто перебуває за межами України, правила суворіші. З гривневих карток дозволено знімати не більше 12 500 гривень (в еквіваленті) на тиждень. Власники валютних карток мають більше свободи — до 100 000 гривень на добу. При цьому комісія за зняття за кордоном становить 2% від суми.

У банку наголошують: такі заходи необхідні для дотримання правил фінансового моніторингу та стабільності банківської системи, тому радять клієнтам планувати свої витрати заздалегідь.