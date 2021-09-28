ТОП 3 невдах за знаком зодіаку назвав Павло Глоба

Відомий астролог Павло Глоба поділився цікавими прогнозами на жовтень. Він розповів, що для деяких знаків зодіаку місяць видасться дуже складним. Але не треба втрачати оптимізму. У будь-якій ситуації важливо зберігати спокій та робити відповідні висновки.





Астролог розповів, кому в другому місяці осені кожного дня дорогу перебігатиме “чорний кіт”.

Овен

Овни ніколи не звертають увагу на невдачі, адже їм ніколи відволікатись на погане. Повні ентузіазму та оптимізму, завжди у свої мріях та у справах, здається що поганого з ними ніколи не трапляється. В тім це не так, адже цей знак занадто чутливий до найменших вібрацій у Всесвіті. Просто Овен вміє гарно маскувати свої емоції.

Кінець місяця для цих відчайдух буде складним: конфлікти, непорозуміння із роботодавцем, проблеми із фінансами підстерігатимуть на кожному кроці. Втім, якщо зберігати дипломатичність та пропускати повз вуха всі образи, вдасться з легкістю вирішити усі негаразди.

Лев

Представник стихії вогню, якому у жовтні буде важко розрулити усі справи. Леви, якщо вже є грандіозні плани, перенесіть їх на листопад. Зараз будуть дуже важко вдаватись будь-які ділові справи та поїздки. Не треба робити ремонт і купувати щось дороге. Краще займіться власним самопочуттям та більше відпочивайте. Зірки будуть перевіряти вас на терпіння щодня. Присвятіть цей місяць собі, родині та друзям. Бізнес, кар’єра, нові починання у жовтні будуть даватись важко у моральному та фізичному планах.

Водолій

Будьте уважні, жовтень буде дуже складним у плані здоров’я: сезонні застуди, хронічні хвороби, травми виб’ють вас із колії. Максимум обережності та мінімум фізичної активності допоможуть уникнути більшості невдач.

Також прислухайтесь до власної інтуїції, пер ніж прийняти важливе рішення. Ваше внутрішнє “Я” весь місяць буде давати вам гарні підказки. В листопаді ситуація докорінно зміниться, а зараз краще зайняти позицію “спостерігача”.