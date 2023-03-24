Потрібно встигнути за квітень: українців попередили про можливість втратити субсидію

Квітень буде останнім місяцем, коли українці отримають раніше призначені субсидії. Починаючи з травня, субсидії будуть перепризначені на новий період до квітня 2024 року. Однак у разі необхідності субсидії можуть бути перераховані раніше, наприклад, у зв’язку з підвищенням пенсії.

Борги за комунальні послуги потрібно сплатити у квітні

Важливо зазначити, що субсидії будуть призначені лише тим, хто погасив усі свої борги за комунальні послуги. Це включає рахунки за газ та електроенергію для опалення протягом опалювального сезону, який триває з 16 жовтня по 15 квітня. Квітень – останній місяць, коли виплачуються субсидії на опалення.

Повернення субсидії державі

Субсидія може бути повернута державі за певних умов, особливо коли людина не надала достовірну інформацію про свої доходи. Ось два основні порушення, які можуть призвести до повернення субсидії:

У заяві або декларації зазначено недостовірні відомості, які вплинули на встановлення права на житлову субсидію, а розмір субсидії перевищив 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 гривень).

особа не повідомила про виникнення обставин, що впливають на право на призначення житлової субсидії або її розмір, протягом 30 календарних днів.

Отже, щоб не втратити виплати українці повинні погасити борги за комунальні послуги у квітні, щоб мати право на нову субсидію, яка буде призначена у травні. Також важливо надати достовірну інформацію про доходи, щоб уникнути повернення субсидії державі.