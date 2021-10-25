Українцям збільшать субсидію в півтора раза

Ситуація з пандемією змушує державу піти на крайні заходи, щоб зберегти інтереси громадян. Під час локдауну допомога для громадян виросте, тому всі охочі отримати компенсацію від держави мають найближчим часом подати відповідні заяви.





В уряді підписали наказ про те, що жителі «червоних зон» отримають надбавку до субсидії. Соціальні нормативи збільшать в 1,5 раза. Субсидія поширюється на оплату води, газу та електроенергії. Оформити її можуть всі українці в Міністерстві соціальної політики. Документи можна заповнити онлайн на офіційному сайті міністерства. Субсидію нараховуватимуть навіть тим, у кого є заборгованість по комуналці.

Сьогодні в Україні діють такі нормативи:

2 кубічних метри холодної води на 1 людину (тільки в тому випадку, якщо є постачання гарячої води);

1,6 кубометра гарячої води;

3,6 метра кубічних води на водовідведення;

3,3 м. куб. газу на одну особу за наявності газової плити й гарячої води.

На постачання та розподіл газу в Україні для фізичних осіб сьогодні діють наступні нормативи по нарахуванню субсидій:

газова плита + гаряча вода = 3,3 куб. м. щомісяця на 1 людину;

при наявності тільки плити норма 5,4 кубометра блакитного палива;

якщо у квартирі / домоволодінні встановлений газовий водонагрівач і є плита, тоді норма дорівнює 10,5 кубометрів газу на 1 людину.

Норма електричної енергії на сім’ю нараховується від 70 кВт/год. Якщо регіон / область на час пандемії коронавірусу переходить в «червону» зону, ці показники автоматично збільшуються в 1,5 разів. Подавати документи на перерахунок не потрібно, все буде проводиться автоматично. Цього року субсидію зможе отримати більша кількість громадян, ніж в минулому.

Сьогодні в червоній зоні знаходяться такі області: Херсонська, Рівненська, Миколаївська, Донецька, Дніпропетровська. Запорізька, Одеська, Сумська, Чернігівська.