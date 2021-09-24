Названы топовые знаки зодиака, которым жизнь гарантирует деньги и власть

Стремительное движение вверх по карьерной лестнице требует кропотливой и неустанной работы. Однако некоторым знакам зодиака успех на работе дается значительно легче. Возможно им помогают звезды?





Астрологи выделяют всего пять знаков зодиака, которые просто запрограммированы на успех и богатство. Они имеют ярко выраженные лидерские качества и всегда достигают поставленной цели.

Близнецы

Невероятный дар представителей этого знака – умение находить общий язык с людьми. Именно эта черта является тайным оружием Близнецов, которое помогает им организовывать и распределять обязанности среди подчиненных. Также благодаря своей коммуникабельности они могут стать отличными менеджерами по продажам. Тонко чувствуя боли клиентов, Близнецы точно перевыполнят план продаж.

Скорпион

Рожденные под этим созвездием – неисправимые карьеристы. Они любят и умеют быть в центре внимания. Больше всего Скорпионы боятся потерять первенство и отойти на второй план. Поэтому борются за свое место под солнцем до последнего, порой используя для этого нечестные методы.

Овен

Овны рождены сиять в свете софитов. Свой звездный путь они прокладывают еще с детства, становясь победителями во всех возможных конкурсах и соревнованиях. На работе все происходит точно так же. Если Овен пришел в компанию секретарем, то уйдет он оттуда точно начальником.

Дева

Девы не только стремятся достичь вершины, но и четко планируют свой путь, отмеряя каждый шаг. Их стратегии не бывают проигрышными, ведь основываются на постоянном стремлении к совершенству. Девы всегда найдут, что в себе улучшить. Именно поэтому представители этого знака просто обречены на успех.

Телец

Представителей знака на работе всегда ставят в пример. Они образцовые руководители, способные брать ответственность за своих подчиненных и результаты их работы. Тельцы любят выполнять свои обязанности безупречно, требуя такой же стопроцентной отдачи от каждого работника.