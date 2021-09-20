Черная полоса: названы знаки зодиака, для которых эта неделя станет роковой

Текущая неделя далеко не для всех знаков зодиака будет удачной. Помимо существенного похолодания, четырем знакам зодиака испортит настроение еще и ряд роковых неудач. Весам придется воевать с конкурентами, тогда как у Овнов разрушаться на глазах важные планы. Скорпионы разочаруются в профессии, а Стрельцы получат неприятные новости.





Овен

Представителям огненного знака на этой неделе точно не удастся расслабиться. Вокруг вас постоянно будут происходить непонятные разрушительные процессы. Придется не раз менять планы и отменять встречи. Возможно вам было бы легче, если бы вы понимали причину этих событий. Однако знать о замыслах Вселенной нам не дано. Поэтому попробуйте подстроиться под ситуацию и не сорваться в пропасть отчаяния. Уже через неделю ваша жизнь снова придет в норму.

Весы

Весам придется на этой неделе все свои усилия направить на работу, ведь она станет настоящим полем боя. Ваши конкуренты, или даже коллеги-соперники попытаются устроить ловушку. Изо всех сил держитесь за свои принципы и не давайте «врагам» никакой возможности застать вас врасплох.

Скорпион

Профессиональный кризис в конце концов ворвется в вашу жизнь, пытаясь побудить к решительным действиям. На этой неделе Скорпионам как никогда захочется уволиться и начать все сначала, возможно даже в совершенно иной области. Однако не стоит принимать жизненно важное решение именно сейчас. Подождите немного и остыньте. Возьмите несколько выходных и отвлекитесь от мыслей о работе. А уже после отдыха вы сможете совсем по-другому посмотреть на привычные обязанности.

Стрелец

Иногда о своем будущем лучше не знать. Но Стрельцам все-таки не удастся избежать новостей относительно ближайших событий в своей жизни. Причем перспективы вырисовываются не слишком радужные. Однако будущее в нашей власти. Почти все события, которые еще не произошли, можно предотвратить. Так что не впадайте в меланхолию и начинайте борьбу.