Черная полоса: названы знаки зодиака, для которых эта неделя станет роковой
Невезение будет шагать за ними по пятам.
Текущая неделя далеко не для всех знаков зодиака будет удачной. Помимо существенного похолодания, четырем знакам зодиака испортит настроение еще и ряд роковых неудач. Весам придется воевать с конкурентами, тогда как у Овнов разрушаться на глазах важные планы. Скорпионы разочаруются в профессии, а Стрельцы получат неприятные новости.
Овен
Представителям огненного знака на этой неделе точно не удастся расслабиться. Вокруг вас постоянно будут происходить непонятные разрушительные процессы. Придется не раз менять планы и отменять встречи. Возможно вам было бы легче, если бы вы понимали причину этих событий. Однако знать о замыслах Вселенной нам не дано. Поэтому попробуйте подстроиться под ситуацию и не сорваться в пропасть отчаяния. Уже через неделю ваша жизнь снова придет в норму.
Весы
Весам придется на этой неделе все свои усилия направить на работу, ведь она станет настоящим полем боя. Ваши конкуренты, или даже коллеги-соперники попытаются устроить ловушку. Изо всех сил держитесь за свои принципы и не давайте «врагам» никакой возможности застать вас врасплох.
Скорпион
Профессиональный кризис в конце концов ворвется в вашу жизнь, пытаясь побудить к решительным действиям. На этой неделе Скорпионам как никогда захочется уволиться и начать все сначала, возможно даже в совершенно иной области. Однако не стоит принимать жизненно важное решение именно сейчас. Подождите немного и остыньте. Возьмите несколько выходных и отвлекитесь от мыслей о работе. А уже после отдыха вы сможете совсем по-другому посмотреть на привычные обязанности.
Стрелец
Иногда о своем будущем лучше не знать. Но Стрельцам все-таки не удастся избежать новостей относительно ближайших событий в своей жизни. Причем перспективы вырисовываются не слишком радужные. Однако будущее в нашей власти. Почти все события, которые еще не произошли, можно предотвратить. Так что не впадайте в меланхолию и начинайте борьбу.
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