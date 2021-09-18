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Samsung Galaxy S22 отримає менший акумулятор в порівнянні з Galaxy S21

18.09.2021
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Samsung Galaxy S22

Xоча виробники все краще оптимізують свої смартфони, ємність акумулятора має величезний вплив на час роботи на одному заряді. Однак Samsung вирішила скоротити об’єм акумуляторів принаймні у двох моделях із серії Galaxy S22.


Клієнти очікують, що наступне покоління буде кращим за попереднє у всіх відношеннях. Однак Samsung довела, що це не обов’язково має бути таким чином, оскільки у випадку Galaxy S21 та Galaxy S21 + компанія використала екрани з меншою роздільною здатністю, ніж у Galaxy S20 та Galaxy S20 + . Виявляється, корейці мають намір піти ще далі.

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Galaxy S22 матиме менший акумулятор, ніж Galaxy S21

Galaxy S20 має акумулятор тієї ж ємності, що і Galaxy S21 – 4000 мАг. У випадку Galaxy S21 +Samsung вирішила збільшити акумулятор на 300 мАг – з 3500 мАг до 3800 мАг. Однак наступне покоління отримає помітно менші модулі.

Згідно з інформацією, яку отримала служба GalaxyClub, у Galaxy S22 буде мати акумулятор на 3590 мАг, хоча це значення “номінальної ємності”, яке у випадку Galaxy S21 становить 3880 мАг. Тому можна очікувати, що Samsung оголосить, що акумулятор у цій моделі становить ~ 3700 мАг.

Водночас виробник зменшить ємність акумулятора Galaxy S22 +. Згідно з інформацією , представленою на порталі GalaxyClub, ця модель отримає акумулятор на 3500 мА , так само , як Galaxy S20.

Водночас, також була інформація, що Galaxy S22 отримає дротову зарядку потужністю 25 Вт (тобто нічого не зміниться порівняно з Galaxy S21), тоді як модель з “плюсом” у назві зможе заряджати дротом потужністю 45 Вт, так само, як і Galaxy S22 Ultra . До речі, варто згадати, що останній має отримати акумулятор ємністю 5000 мАг, подібний до Galaxy S21 Ultra та Galaxy S20 Ultra .

Чи компенсує швидше заряджання зменшення акумулятора принаймні у випадку моделі з «плюсом» у назві? Про це будуть судити клієнти, хоча можливо, що на такий крок вплинуло рішення зменшити діагональ екранів, оскільки Galaxy S22 має мати 6,06-дюймовий, а Galaxy S22 + 6,55-дюймовий. Нагадаємо, Galaxy S21 має діагональ 6,2 дюйма, а Galaxy S21 +-6,7 дюйма.

Найважливішим, однак, буде час роботи на одному заряді, і на це впливає багато факторів, а не тільки діагональ дисплея та ємність акумулятора. Нехай Samsung не підведе очікувань клієнтів.

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18.09.2021
1 хвилина на прочитання

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