Чи можливо загасити сонце. Що буде, якщо на нього вилити величезне відро води

Можливо, настане день, коли Сонце згасне. І що ж станеться з нашою планетою? Відповідь, очевидна, матінка Земля перестане існувати і все живе буде знищено, загибель буде не з приємних видовищ. І подивитися на нього, хотіла б кожна людина, але зробити цього не вийде. Оскільки на той час, наші тіла і душі будуть відправлені на той світ.





А чому тоді не спробувати, згасити Сонце раніше? І що буде, якщо облити його здоровенним відром води?

Сонячна система

Чому Сонце гасне? Якщо спробувати зібрати всі промінчики, які посилає нам велика зірка Сонце, то отримаємо потужність 70 трлн. кіловат. Це неймовірно велика кількість енергії, яка в 10 000 разів більше, ніж використовує наше людство у всіляких формах.

Сонце в цілому розсіює в 2 мільярди більше. Згадаймо фізику, відповідно до теорії відносності будь-яка витрата енергії пов’язана з втратою маси. Звідси отримуємо, Сонце нагадує товстуна, який долає дистанцію за допомогою бігової доріжки і стає все легше, приблизно на 4 мільйони тон.

Сонце гасне, тому що горить, а точніше відбувається вироблення енергії за рахунок термоядерного синтезу водню. Якщо б у Сонця була така ж маса, як і у Землі, то воно згоріло б за 50 тисяч років. Але це, тільки припущення.

Насправді, вага Сонця становить 99.86% від загальної маси сонячної системи. Це настільки багато, що при спалюванні 700 мільярдів тон водню в секунду, Сонце зможе ще горіти 10 мільярдів років. І половина терміну вже пройдено.

Це випливає з віку гірських порід місячного грунту і метеоритів, які досліджують люди. Виходить у наших нащадків, в запасі є ще понад 5 мільярдів років, щоб придумати, як уникнути зіткнення зі страшним катаклізмом. Яким буде катаклізм, точніше, що станеться, коли в ядрі гігантського термоядерного реактора закінчиться паливо, тобто водень?

Сонце виробляє багато енергії, яка безповоротно розсіюється в космос, тим самим знижуючи його масу. Усьому є межа. І одного разу паливо у вигляді водню закінчиться.

Сонце згасне, але люди такого видовища не побачать, і чекати доведеться довго, але напрошується питання, що буде з Сонцем, якщо облити його відром води?

Так багато питань, так мало відповідей

Відер таких гігантських розмірів не існує. Але якщо уявити, що є вода, відро і спосіб доставки до самого серця Сонця. Що трапиться?

Точної відповіді немає. Але відповісти спробує на питання астрофізик зі спеціальним ПК, так як в природі подібних ситуацій не було і не відбудеться. Взагалі загоряння на земній кулі відбувається через окислення.

А щоб отримати речовину для загоряння, потрібно 3 компоненти:

паливо;

повітря;

висока температура.

Коли на палаючий предмет потрапляє вода, то можна побачити водяний шар, завдяки якому вдасться впоратися із загорянням. Але в космічному просторі все по-іншому. У космосі відсутнє повітря.

Термоядерні процеси на сонці не вийде зупинити. І не важливо, скільки буде води, Сонце не вийде згасити до тих пір, поки всередині зірки тече синтез. І перед тим як синтезувати кисень, зірки виводять величезну кількість вуглецю.

А Сонце складається з двох компонентів: кисень і водень. Тому, Сонце може спалити воду. Якщо на Сонце вилити гігантське відро з водою, воно стане тільки сильнішим і в 6 разів яскравішим. Вода на 89% складається з кисню, а середня щільність Сонячної матерії в 1.5 рази перевищує щільність води.

Тому кількість води з об’ємом, що дорівнює Сонцю, матиме масу 0.71, менше ніж маса Сонця. За підсумком отримаємо нову яскраву зірку, яка займеться і становитиме в 2 рази більше попереднього світила, буде складатися на 48% з водню, на 14% – з гелію, на 37% – з кисню.

І навіть, якщо нам би вдалося облити Сонце відром води, то все одно ми не зможемо побачити згасання. Хоча спостерігати, як зароджується нова зірка зі збільшеною в 2 рази масою в порівнянні з Сонцем, було б цікаво і заворожуюче.