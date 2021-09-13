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Дівчина збрила волосся через телефонного шахрая

13.09.2021
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Американська модель Меган Рендольф зі штату Юта поділилася своєю сумною історією телефонного шахрайства. Все почалося з повідомлення від нібито представника косметичної компанії Redken по догляду за волоссям. Він запропонував угоду: модель збриє волосся і брови для онлайн-кампанії салону, а в обмін отримає гроші ,пише The Sun.


Спочатку Меган поставилася до пропозиції скептично, однак ряд телефонних розмов з представником салону – як потім виявилося, підставним – переконав її погодитися. Чоловік дівчини “пробив” номер телефонуючого, але теж не знайшов підступу: про салон під назвою Redken дійсно існувала інформація в мережі.

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Після того як модель прислала фотографії нової модної стрижки шахрай перестав виходити на зв’язок.

Фото: Megan Randolph

Дівчина назвала те, що трапилося « цифровим насильством» і захотіла попередити всіх жінок про можливі випадки, як вона висловилася, «повної зради довіри».

Меган до дзвінка шахрая. Фото: Megan Randolph

В якомусь сенсі довірливій Меган навіть пощастило: вона не втратила нічого, крім волосся, яке скоро відросте. Але в деяких випадках жертви втрачають величезні гроші і залишаються без засобів до існування в результаті одного лише телефонного дзвінка.

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13.09.2021
1 хвилина на прочитання

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