Брак будет коротким: знаки зодиака, которые точно предадут

Доверие к партнеру и его преданность являются самыми важными кирпичиками в фундаменте счастливых отношений. Однако гарантировать верность любимого человека не может никто, и даже он сам. Астрологи определили знаки зодиака, представители которых чаще всего подвергаются соблазну и предают своих партнеров. Поэтому если ищете себе половинку на всю жизнь, держитесь от них подальше.





Близнецы

Рожденные под этим созвездием не терпят однообразия. Им нужны постоянные «эмоциональные качели» и водоворот чувств. Рутина может завести их в тупик, заставить задуматься о возможности удовлетворения своих потребностей вне семьи. Близнецам будет сложно остановиться на одном человеке, пока не попадется партнер, который сможет постоянно удивлять и утолит их жажду новизны.

Рак

Уроженцы этого знака просто излучают очарование. Больше всего они любят заигрывать и хвастаться собой-любимым. Неудивительно, что даже женатые Раки часто заводят романы на стороне. Более того, они не видят в этом ничего плохого, ведь получают ни с чем не сравнимое наслаждение когда их оценивают по достоинству.

Скорпион

Чувственность – основная черта этого знака, которая чаще всего и ведет его по жизни. Именно поэтому романтическое увлечение и страсть легко могут вывести Скорпиона за пределы законных отношений. Однако если предадут его – месть будет страшной.

Весы

Для представителей этого знака тайные отношения имеют какой-то особый шарм. Ощущение риска и новизны для них как наркотик. Поэтому они без зазрения совести могут изменить своей второй половинке.

Стрелец

Свободолюбивые Стрельцы ненавидят ограничения. Даже когда их сердце уже занято, постоянно рассматриваются, ища себе кого-то получше. Новые эмоции, полученные вне отношений, для них как капля адреналина в жизненной рутине. Без такой «чувственной гимнастики» представителям знака очень тяжело быть счастливыми.