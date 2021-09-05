Названо 5 корисних функцій акселерометра в смартфоні

Навіщо потрібен акселерометр в телефоні і яку роль він виконує? Розповімо про 5 корисних функцій акселерометра в смартфоні.





Акселерометр – деталь мобільного телефону, яка фіксує зміни його положення в просторі. Коли телефон нахиляється, переходить з вертикального в горизонтальне положення, акселерометр визначає кут нахилу. Але навіщо на практиці потрібна ця функція?

Функція крокоміра

Акселерометр може розпізнавати зміни в положенні телефону, які характерні для людських кроків. За цими змінами він визначає кількість пройдених кроків і виступає в якості крокоміра.

При цьому сам акселерометр може не враховувати похибку і зараховувати за кроки ті рухи, коли користувач просто трясе телефоном. Зазвичай в парі з акселерометром в телефон встановлюють гіроскоп. За допомогою цієї комбінації функція крокоміра виконується точніше.

Зміна положення екрану

Автоматичний поворот екрану – функція, яка працює тільки завдяки акселерометру. Коли користувач нахиляє телефон, переміщує його з вертикального положення в горизонтальне, орієнтація екрану змінюється.

Управління в мобільних іграх

Акселерометр чутливий до зміни кута нахилу. Тому його використовують, щоб керувати рухами в мобільних іграх. Наприклад, нахил телефону вправо буде зараховуватися як нахил вправо в самій грі. У більшості випадків акселерометр використовують для управління в гоночних іграх або шутерах.

Управління телефоном за допомогою жестів

За допомогою акселерометра користувачі можуть управляти своїм телефоном, нахиляючи його або струшуючи. Наприклад, на багатьох моделях смартфонів, щоб відключити будильник або скинути вхідний дзвінок, досить нахилити телефон або струсити його. Акселерометр фіксує зміни та ініціює дію (відключення будильника, скидання дзвінка і т.д.) виходячи з алгоритмів, встановлених користувачем.

Використання телефону в якості геймпада

Акселерометр дозволяє зробити зі звичайного телефону повноцінний геймпад для ігор на комп’ютері або ігровій приставці. При цьому необхідно скористатися спеціальним програмним забезпеченням, наприклад, Monect PC Remote. Після налаштувань користувач зможе керувати рухами в грі за допомогою рухів телефону. Однак для цього знадобляться й інші деталі мобільного пристрою: гіроскоп і магнітний датчик.