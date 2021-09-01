Бюджетний турборежим: як легко збільшити швидкість роботи Android-смартфона

Від того, наскільки швидкий ваш телефон, залежить, будете ви задоволені ним чи ні. Швидкість роботи телефону є важливою підставою для покупки нового апарату. І, якщо міркувати логічно, в цьому немає нічого дивного. Повільний телефон приносить тільки роздратування. Але не поспішайте бігти в магазин за новим апаратом, адже завжди є шанс зробити і ваш старий смартфон відчутно швидше.





Саме цікаве в тому, що ніяких складних маніпуляцій робити не потрібно. Досить трохи змінити налаштування за замовчуванням. Але спочатку потрібно отримати статус розробника. Для цього потрібно зайти в «Налаштування», відкрити пункт «Про телефон» і кілька разів швидко натиснути на поле «Номер збірки» (версія MIUI). Якщо все зроблено правильно, то при переході назад у вас з’явиться додатковий пункт меню – «для розробників». Що б довго не шукати новий пункт, почніть вводити в пошук – розробник …

Тут то і криється ключик до збільшення швидкості роботи апарату. Потрібно знайти пункт «Анімація». Зверніть увагу на швидкість. Вона, як правило, виставлена ​​на показник «1.0». Якщо ж зменшити його до значення «0.5», то телефон стане працювати відчутно швидше. Справа в тому, що смартфон перерозподілить можливості заліза так, щоб більш спритно працював інтерфейс. Однак, самі анімації стануть менш реалістичними і плавними. Але чи так це важливо? Можна взагалі отримати приріст швидкості до 2 разів, повністю виключивши анімації в інтерфейсі.