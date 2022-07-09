Oracle звільняє всіх своїх російських співробітників

Другий за величиною світовий розробник програмного забезпечення та найбільший розробник ПЗ для організацій – американська компанія Oracle – повідомив про звільнення всіх своїх російських співробітників.





На даний момент їхня кількість оцінюється в межах від 200 до 300 осіб. Зазначимо, що компанія ще з 12 березня перестала обслуговувати російських клієнтів, а наприкінці того ж місяця повідомила про офіційний вихід з країни.

На даний момент, за підрахунками експертів, програмне забезпечення Oracle використовують близько 81% російських компаній.