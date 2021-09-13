Названо п’ять кращих альтернатив браузеру Google Chrome

Перераховано п’ять браузерів, які здатні багато в чому замінити Chrome для користувачів Windows. У Google Chrome є певні недоліки, хоча в цілому цей браузер стабільний і безпечний. Наприклад, споживання великої кількості оперативної пам’яті, конфіденційність даних і ще деякі обмеження роботи.





Тому редактор Techspot Амір Шоам радить перейти на інші веб-оглядачі.

Brave

Принцип його роботи приблизно такий же, як у Chrome. При цьому він забезпечує захист конфіденційності без зміни параметрів. Brave при кожному запуску браузера і заході на який-небудь сайт відправляє дані на веб-сайти, згідно з якими дії виконує не один користувач, а різні люди. Також браузер містить вбудоване розширення HTTPS Everywhere, оновлююче застарілі HTTP-запити до нового безпечного протоколу і блокує рекламу і трекери. Ще тут є функція приватних вікон з Tor, яка дозволяє приховати IP-адресу від відвіданих сайтів. При цьому сам Brave створює власні рекламні оголошення, що є досить спірним моментом.

Opera GX

Якщо потрібна не конфіденційність даних, а можливість закрити браузер під час гри або незалежність від додаткових розширень, то є сенс спробувати Opera GX. Це “ігровий” варіант оглядача Opera. А ось якщо конфіденційність для користувача знаходиться на першому місці в списку пріоритетів, то Opera не підійде.

Firefox ESR 78

Цей браузер працює не на базі Chromium. При відкритті безлічі вкладок він споживає набагато менше оперативної пам’яті, ніж інші оглядачі. Він дозволяє налаштовувати рівень захисту від відстеження, забороняти або дозволяти відправляти дані в Mozilla. Крім того, приємним доповненням тут є можливість збереження всієї веб-сторінки у вигляді зображення (а не тільки її видимої користувачеві частини).

Vivaldi

Він пропонує безліч варіантів налаштувань на вибір. Можна, наприклад, поміняти формат головного меню або помістити вкладки з будь-якого боку вікна. З точки зору конфіденційності він вважається краще Chrome і Opera, але гірше Firefox. Справа в тому, що цей браузер все ж відстежує дії користувача за допомогою ідентифікатора, який знаходиться на комп’ютері.

Ungoogled Chromium

Цей варіант підійде тим, кому не подобається Google. Однак незважаючи на те що Ungoogled відключає багато служб, пов’язаних з Google, він не завжди замінює їх іншими. Тому потрібно добре розуміти, на який браузер ви переходите. Крім того, тут немає пошукача, функції безпечного перегляду. Вирішити проблему допоможуть розширення.