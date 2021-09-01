Прострочка та акції: стало відомо, як українців обманюють в магазинах

Українці все частіше стають жертвами обману у супермаркетах та магазинах. Причому не цураються шахрайства навіть відомі торгові мережі. Метою таких хитрощів є бажання за будь-яку ціну збути товар. Для цього ритейлери влаштовують акції та розпродажі, а часом навіть підробляють цінники.





Як розповів очільник Союзу споживачів України Максим Несміянов, існують три основні робочі схеми обману клієнтів:

Розбіжність у вартості товару. Тобто у торговому залі на ціннику вказана одна вартість, а після розрахунку на касі покупець бачить у чеку вже зовсім іншу ціну. Продаж уцінених товарів під виглядом акційних. Такий спосіб обману зазвичай застосовується у випадку, коли потрібно терміново збути прострочений товар, або продукт, термін придатності якого закінчується за кілька днів. Реалізація зіпсованого товару без маркування та стікерів. Прострочений товар позбавляють будь яких розпізнавальних знаків, а покупець по суті купує «кота в мішку».

Окремо Несміянов висловився щодо продажу продуктів через відділи кулінарії. Він стверджує, що таким чином супермаркети просто позбавляються зіпсованих товарів. Адже після обробки й приготування страви вже доволі складно зрозуміти, чи був вихідний продукт свіжим.

Та захиститися від обману у магазині можливо. Експерт рекомендує споживачам в якості застережного заходу фіксувати ціни на обрані товари ще у торговому залі. Якщо ж на касі виявиться, що вартість не збігається – одразу ж звертайтеся до адміністратора.

Щодо непродовольчих товарів – покупець має право повернути товар, який його не влаштовує, протягом 14 днів. Таке правило стосується усієї непродовольчої продукції, окрім речей, бувших у вжитку. До прикладу, не поширюється закон про захист споживачів на товари із секонд-хенду. Також покупець, права якого грубо порушили, завжди може поскаржитися у Держпродспоживслужбу.