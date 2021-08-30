Softnews

Чотири модуля ОЗУ по 8 ГБ або пара по 16 ГБ – що краще для ігор?

30.08.2021
1 хвилина на прочитання

Ютубер вирішив відповісти на питання, яка конфігурація ОЗУ краще підходить для ігор. Він порівняв продуктивність 4 модулів по 8 ГБ кожен з 2 модулями по 16 ГБ. І там, і там 32 ГБ оперативної пам’яті сукупно. Здавалося б, різниці не буде. Однак вона є.


Тестування проводилося з роздільною здатністю 1080p на ПК з процесором Ryzen 5 5600X, графічною картою GeForce RTX 3080 і SSD на 2 ТБ. За охолодження процесора відповідав кулер be quiet! Dark Rock Pro 4. Використовується блок живлення CORSAIR RM850i ​​потужністю потужність 850 Вт.

Новини по темі

Результати такі:

  • Cyberpunk 2077 2077 – 103 fps (2 модуля по 16 ГБ), 106 fps (4 модуля по 8 ГБ).
  • Shadow of the Tomb Raider – 175 fps (2 модуля по 16 ГБ), 178 fps (4 модуля по 8 ГБ).
  • Battlefield V – 194 fps (2 модуля по 16 ГБ), 195 fps (4 модуля по 8 ГБ).
  • Microsoft Flight Simulator – 104 fps (2 модуля по 16 ГБ), 107 fps (4 модуля по 8 ГБ).
  • Hitman 3 – 173 fps (2 модуля по 16 ГБ), 177 fps (4 модуля по 8 ГБ).
  • Red Dead Redemption 2 – 127 fps (2 модуля по 16 ГБ), 128 fps (4 модуля по 8 ГБ).
  • Mafia Definitive Edition – 156 fps (2 модуля по 16 ГБ), 158 fps (4 модуля по 8 ГБ).
  • PUBG – 227 fps (2 модуля по 16 ГБ), 231 fps (4 модуля по 8 ГБ).

Різниця мінімальна, але все ж, чим більше модулів, тим краще.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


30.08.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

У Xiaomi назвали моделі смартфонів, які першими отримають “прокачану” MIUI 12.5

30.08.2021

Українцям назвали ознаки злому смартфона

28.08.2021
TikTok

Діти в небезпеці: черговий TikTok челендж виявився небезпечним для здоров’я

28.08.2021

Microsoft дозволила встановлювати Windows 11 на старі комп’ютери

28.08.2021
Back to top button