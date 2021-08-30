Чотири модуля ОЗУ по 8 ГБ або пара по 16 ГБ – що краще для ігор?

Ютубер вирішив відповісти на питання, яка конфігурація ОЗУ краще підходить для ігор. Він порівняв продуктивність 4 модулів по 8 ГБ кожен з 2 модулями по 16 ГБ. І там, і там 32 ГБ оперативної пам’яті сукупно. Здавалося б, різниці не буде. Однак вона є.





Тестування проводилося з роздільною здатністю 1080p на ПК з процесором Ryzen 5 5600X, графічною картою GeForce RTX 3080 і SSD на 2 ТБ. За охолодження процесора відповідав кулер be quiet! Dark Rock Pro 4. Використовується блок живлення CORSAIR RM850i ​​потужністю потужність 850 Вт.

Результати такі:

Cyberpunk 2077 2077 – 103 fps (2 модуля по 16 ГБ), 106 fps (4 модуля по 8 ГБ).

Shadow of the Tomb Raider – 175 fps (2 модуля по 16 ГБ), 178 fps (4 модуля по 8 ГБ).

Battlefield V – 194 fps (2 модуля по 16 ГБ), 195 fps (4 модуля по 8 ГБ).

Microsoft Flight Simulator – 104 fps (2 модуля по 16 ГБ), 107 fps (4 модуля по 8 ГБ).

Hitman 3 – 173 fps (2 модуля по 16 ГБ), 177 fps (4 модуля по 8 ГБ).

Red Dead Redemption 2 – 127 fps (2 модуля по 16 ГБ), 128 fps (4 модуля по 8 ГБ).

Mafia Definitive Edition – 156 fps (2 модуля по 16 ГБ), 158 fps (4 модуля по 8 ГБ).

PUBG – 227 fps (2 модуля по 16 ГБ), 231 fps (4 модуля по 8 ГБ).

Різниця мінімальна, але все ж, чим більше модулів, тим краще.