Названо головні тренди розумного будинку в 2022 році

На виставці технологій на початку року компанії представили інноваційні пристрої для розумного будинку — від роботів-швабр, що самоочищаються, і холодильників з голосовим помічником до розумних тренажерів і матраців, що очищають повітря. Більшість з цих пристроїв поки не доступні, але навіть їхні прототипи дозволяють зазирнути в майбутнє розумного будинку.





Розумний матрац дбає про здоров’я користувача

Новий матрац Coway Smart Care Air Mattress оснащений вбудованим очисником повітря, зволожувачем, ароматизатором та підсвічуванням з автоматичним затемненням, щоб створити правильний настрій для нічного відпочинку.

Коли ви лягаєте в ліжко, матрац пахне ароматами, що розслабляють, а його підсвічування повільно тьмяніє, щоб зробити занурення в сон комфортним. Поки ви спите, пристрій розподіляє чисте повітря з усіх чотирьох сторін, тому ви не прокинетеся із закладеним носом. Матрац також визначає тиск та положення тіла, щоб автоматично регулювати рівень жорсткості.

Розумний велотренажер мотивує до занять

Через ситуацію з пандемією тенденція до домашніх тренувань лише наростає. Перший у світі розумний велотренажер Wondercise Cycle Studio поєднує такі функції:

онлайн-тренування,

можливість запису своїх занять і навіть їх трансляцію,

контроль тренувань із веденням статистики,

підбір вправ на різні групи м’язів,

фіксацію сили тиску на педалі,

контроль ЧСС.

Фактично, тренажер мотивує користувача до продовження занять. У нього є власна програма, також підтримується управління через Apple Watch та Garmin.

Крім того, тренажер відрізняється вигнутим екраном і акцентним світлодіодним підсвічуванням. 24-дюймовий сенсорний 5K-дисплей з передніми та задніми динаміками надає більш захоплюючий аудіовізуальний ефект, ніж його плоскі аналоги. А колеса зі світлодіодами можуть синхронізуватися з музикою або змінювати колір залежно від серцевого ритму чи вибраного тренування.

Смарт-двері підвищують безпеку житла

Ми вже чули про розумні замки і дверні відеодзвінки, а тепер настала черга розумних дверей. Masonite M-Pwr оснащена світлодіодними лампами з датчиком руху, відеодзвінком Ring, інтелектуальним замком Yale Home та датчиком стану – все це вбудоване прямо у двері.

Вона підключається до електричної системи вашого будинку та мережі Wi-Fi, а також оснащена аварійною резервною батареєю, яка забезпечує роботу до 24 годин у разі відключення електроенергії.

Роботи-пилососи стали самостійнішими

Новий Roborock S7 MaxV Ultra вражає своїми функціями, хоча здавалося б, що ще може вміти робот-пилосос? На додаток до прибирання та миття підлоги він здатний самостійно вивантажувати сміття з пилозбірника, автоматично наповнювати резервуар пилососу водою і навіть полоскати ганчірку під час збирання – для цього на зарядній станції передбачено два баки для чистої та брудної води.

Крім покращеного розпізнавання предметів за допомогою 3D-датчиків, робот-пилосос укомплектований активною камерою: за її допомогою ви можете стежити за тим, що відбувається в будинку за вашої відсутності.

Розумний холодильник-конструктор: збери сам

Новий розумний холодильник від Samsung Bespoke Family Hub підтримує голосового помічника Amazon Alexa та сервіс Samsung TV Plus, який дозволяє дивитися контент прямо на пристрої та швидко перемикатися на інші екрани, наприклад, смартфони лінійки Galaxy або SmartTV Samsung. Крім цього, пристрій оснащений безліччю розумних фішок: наприклад, усередині встановлені покращені камери для сканування етикеток, також холодильник уміє складати списки покупок і навіть купувати продукти онлайн.

Виробник пропонує Bespoke Family Hub у 12 кольорах та двох варіантах оздоблення – скло та сталь, а користувач може зібрати свій холодильник за принципом конструктора.

Розумна вага контролює не тільки масу тіла

Майже всі розумні ваги можуть розрахувати склад вашого тіла та відстежувати результати у додатку. Withings Body Scan йдуть ще далі – вони оцінюють також частоту серцевих скорочень і навіть здатні виявляти миготливу аритмію за допомогою електрокардіограми. Для цих вимірювань вони оснащені висувною ручкою з електродами з нержавіючої сталі.

Розроблені лікарями, що спеціалізуються на серцево-судинних, неврологічних та метаболічних захворюваннях, ваги можуть вимірювати склад тіла за сегментами.

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