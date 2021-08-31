Компания Xiaomi назвала смартфоны, которые не получат обновление Android 12

Уже совсем скоро, всего лишь через несколько недель, состоится релиз новой операционной системы Android 12. Установить ее смогут, конечно, все, кто этого захочет, но при этом следует помнить, что не все смартфоны будут ее поддерживать. Так, компания Xiaomi уже назвала модели мобильных телефонов, которые обновление получить не смогут. Какие же смартфоны входят в данный список?





Смартфоны, которые получат обновление

Целый ряд смартфонов вскоре получит обновление прошивки в автоматическом режиме. При этом хозяева других мобильных телефонов, без сомнения, будут расстроены, так как в списках их устройств не оказалось. Новейшая прошивка, как и всегда в подобных случаях, будет распространяться в составе фирменной прошивки MIUI.

Апдейт получат многие модели смартфонов — всего в списке, опубликованном компанией недавно, оказалось около тридцати видов. Тем не менее, некоторые телефоны его, напротив, совершенно точно не получат. До Android 12 не планируется обновлять такие модели, как Mi 9, Mi 9T, Mi CC9, Redmi K20, Redmi Note 8, Redmi 9, Redmi 9 Prime, Redmi Note 9 / Redmi 10X 4G, POCO C3 и POCO M2/ POCO M2 Reloaded.

В свою очередь, гарантированное обновление получат такие модели смартфонов и планшетов, как MIX 4, Mi 11X / POCO F3 / Redmi K40, Mi 11 Lite 5G, Mi 10S, Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Ultra, Mi 10T / Mi 10T Pro / Redmi K30S Ultra, Mi Pad 5 / Mi Pad 5 Pro / Mi Pad 5 Pro 5G, Redmi K30 Pro / Redmi K30 Zoom / POCO F2 Pro, Redmi Note 8 2021 и POCO X3 Pro.

Что делать, если вашего смартфона не оказалось в списке? Очевидно, это повод сменить технику на более новую, потому что новейшие обновления безопасности уже будут выходить только под двенадцатый «андроид». Тем не менее, паниковать не стоит, потому что телефоны, без сомнения, останутся рабочими.