Виртуальный сервер и его плюсы для интернет-бизнеса

Виртуальный сервер (VDS\VPS) — удобный IT-инструмент, который может быть полезен разным группам предпринимателей, частных лиц, веб-мастеров. В практическом плане виртуальный сервер имеет большое значение при хостинге сайтов, для проектирования, разработки, тестирования программных продуктов, для трейдинга. Вы можете арендовать или купить vds, чтобы оценить все его преимущества.





Применение: кто выбирает виртуальный сервер

Аренда или покупки VPS – актуальное решение для широкого перечня заказчиков. Виртуальный сервер приобретают или арендуют у хостинг-провайдеров, если:

количество посетителей на сайтах с каждым днем растет, случаются сбои в работе веб-портала;

требуется персональная конфигурация сервера;

планируется создание крупного проекта — интернет-магазина, корпоративного сайта;

есть потребность в удаленной работе с приложениями — к примеру, в одной компании несколько сотрудников могут пользоваться популярными программными продуктами.

Виртуальный сервер используют и владельцы нескольких интернет-проектов, крупных онлайн-магазинов и маркетплейсов.

Преимущества для владельцев или арендаторов VPS

Свободная установка, выбор операционной системы и панели управления — не единственные достоинства виртуального сервера. К другим его плюсам относятся:

высокая скорость выполнения скриптов;

полный доступ к функционалу сервера и его настройкам;

высокая гарантия безопасности конфиденциальной информации;

отсутствие строгих лимитов на определенное количество доменов, баз данных;

самостоятельность в вопросах настройки резервного копирования.

Виртуальный сервер не требует отдельного помещения для размещения, сложного технического обслуживания как физические машины. Это готовое решение для ведения любого бизнеса. Сервер функционирует без сбоев, а техническую поддержку предлагает хостинг-провайдер. Гарантирована защита от Ddos-атак.

Внушительный запас мощности и памяти, финансовая экономия, простота управления и отсутствие в необходимости аренды дополнительного оборудования — эти положительные особенности тоже получают при выборе в пользу виртуального сервера. При работе с большими объемами информации особое значение имеет гибкость системы. Виртуальным сервером можно начать пользоваться сразу после выбора провайдера и оптимального тарифа. Дополнительные программы, утилиты не требуются.