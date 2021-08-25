Неймовірно – Xiaomi знищує свій головний бренд з 10-річною історією та змінює логотип

Xiaomi вирішила залишити в минулому бренд Mi, під яким роками випускала смартфони, планшети, фітнес-трекери, смарт-ТВ і безліч інших пристроїв. Зміни вступлять в силу до кінця вересня 2021 року. Чим всім відомий бренд став заважати компанії, вона не уточнила.





Xiaomi прощається зі своєю історією

Компанія Xiaomi готується до повної відмови від бренду Mi. Про це повідомив портал XDA Developers з посиланням на неназваного представника компанії. Через кілька годин Xiaomi раптово опублікувала заяву з підтвердженням цієї інформації.

Бренд Mi для Xiaomi є не тільки основним, але і з січня 2019 року єдиним. До цього компанія ділила свої пристрої на серії Mi та Redmi. На початку 2019 року вона виділила Redmi в окрему компанію, залишивши собі лише Mi.

Більш того, Mi була найпершою лінійкою Xiaomi. Компанія була заснована в 2010 році, а її перший смартфон побачив світ в серпні 2011 року і отримав назву Mi 1.

За словами засновника Xiaomi Лея Цзюня (Lei Jun), Mi – це абревіатура. Вона розшифровується як Mobile Internet (мобільний інтернет) і одночасно як Mission Impossible (місія нездійсненна).

Наскільки все масштабно

Серія Xiaomi Mi протягом декількох років складалася виключно з смартфонів. Однак в даний час Xiaomi відома тим, що виробляє гігантський перелік споживчих пристроїв. У компанії багато дочірніх фірм, які випускають, наприклад, дитячі іграшки-конструктори, камери, пральні машинки, кухонну техніку, зубні щітки і навіть туалетний папір з бамбука.

Мала частина найширшого асортименту товарів, що випускаються Xiaomi

Подібний підхід відбився і на лінійці Mi. Зараз логотип цього бренду можна знайти на смарт-ТВ Xiaomi, її фітнес-трекерах, планшетних комп’ютерах і в цілому списку інших пристроїв, купити які можна по всьому світу, включаючи Україну.

Відмова компанії від бренду Mi торкнеться кожного нового пристрою цієї серії. При цьому причини відмови від нього Xiaomi не розкриває. Не виключено, що це може бути пов’язано саме з винесенням Redmi в окрему компанію. До цього Xiaomi виділяла дорожчі пристрої в серію Mi, а бюджетні традиційно відносилися до Redmi, і дві серії були необхідні для спрощення відмінностей одних гаджетів від інших.

Перші кроки зроблені

Xiaomi не називає терміни повної відмови від свого знаменитого бренду. Тим часом, процес уже запущений, і почала компанія зі свого новітнього флагмана Mix 4.

Пристрої серії Mix завжди були експериментальними. Наприклад, смартфон Mix 3 був вертикальним слайдером з прихованою фронтальною камерою, а Mi Mix Alpha отримав майже нескінченний екран, оперізуючий корпус смартфона.

Випускаючи Mix 4, Xiaomi, ймовірно, вирішила поекспериментувати з назвою пристрою, прибравши з нього слово Mi. Інших видатних особливостей, які вирізняють їх на тлі інших апаратів, у Mix 4 немає. До переваг даної моделі Xiaomi віднесла невидиму фронтальну камеру, проте подібне рішення є в ряді смартфонів інших брендів.

Xiaomi Mix 4 випала честь стати першим пристроєм без логотипу Mi в назві

Світова аудиторія не зустріла відсутність слова Mi в назві Mix 4 невдоволенням. Вона в цілому ніяк не відреагувала на цю зміну, що, ймовірно, теж сприяло ухваленню керівництвом Xiaomi остаточного рішення про відмову від бренду.

Тим часом, одночасно з Mix 4 Xiaomi показала і свої перші за три роки планшетні комп’ютери. Mi Pad 4 і 4 Plus вийшли влітку 2018 року. П’яте покоління планшетів, на відміну від Mix, від приставки Mi не позбулося.

Планшет Xiaomi Mi Pad 5

Нові пристрої називаються Mi Pad 5 і Mi Pad 5 Pro. Це пристрої флагманського рівня, які коштують при цьому як смартфони середнього класу. Чому їх назву Xiaomi вирішила не міняти, поки залишається таємницею.

Заява Xiaomi

Після публікації на XDA Developers інформації про відмову від бренду Mi компанія Xiaomi зважилася на офіційну заяву. У ній вона повідомила, що лінійка Mi буде закрита в III кварталі 2021 року, який йде зараз і завершиться 30 вересня 2021 р.

«Ця зміна об’єднає глобальну присутність нашого бренду і скоротить розрив в сприйнятті бренду і його продуктів. Може знадобитися деякий час, перш ніж зміни вступлять в силу в усіх регіонах», – сказано в заяві Xiaomi.

На пристроях Xiaomi буде красуватися новий логотип компанії

Представники компанії заявили, що тепер всі її пристрої будуть випускатися під брендом Xiaomi, зі збереженням Redmi як окремої компанії. «Продукти Xiaomi є вершиною технологій. Продукти Redmi несуть в собі безліч інновацій за більш доступною ціною і орієнтовані на більш молоду аудиторію», – йдеться в заяві компанії. Причини відмови від Mi в ньому не наведені.

Як зміняться назви пристроїв Xiaomi, поки невідомо. Наприклад, її флагман 2021 модельного року носить назву Mi 11, а в зв’язку з нововведенням новий мобільник може називатися просто «12». Чи торкнеться перейменування фірмової прошивки Xiaomi, MIUI, теж невідомо.