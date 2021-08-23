Apple Акция – Замена микросхем и компонентов по супер цене. Сложные Ремонты iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone 11, iPhone 12

Замена микросхемы аудиокодека 1500-2500 грн

IC Audio codec 338S00248 U4700





Apple iPhone 8;Apple iPhone 8 Plus;Apple iPhone X;Apple iPhone XS;Apple iPhone XS Max;Apple iPhone 11;Apple iPhone 11 Pro Max;Apple iPhone SE 2020;

Если в iPhone XR не работает динамик, и замена динамика не исправляет ситуацию тогда вероятно виновата микросхема аудиокодека.

Аудиокодек Айфон, отвечает за преобразование звука в аналоговый сигнал и достаточно чувствительный элемент. Если в корпус смартфона попала влага или вы его уронили, то чип может оказаться неисправен. Это проявляется в пропаже или искажении звука

Замена микросхем контроллера камеры 1500-2200 грн

IC Camera SN61280E U3100

Apple iPhone 8;Apple iPhone 8 Plus;Apple iPhone SE 2020;Apple iPhone X;Apple iPhone XR;Apple iPhone XS;Apple iPhone XS Max;Apple iPhone 11;

Замена контроллера заряда 1900 2500 грн

IC Charge controller SN2611A0 U3300

Apple iPhone 11;

Apple iPhone 11 Pro;

Apple iPhone 11 Pro Max;

Apple iPhone 12;

Apple iPhone 12 Pro;

Apple iPhone 12 Pro Max;

iPhone XR мало держит заряд ? Совсем не заряжается ? Греется при зарядке? Одной из причин может быть выход из строя контроллера зарядки U2.

Причины, которые могут вывести контроллер U2 из строя:

Использование некачественных зарядных устройств. В несертифицированных Apple зарядных устройствах простейшие схемы, в которых отсутствует цепь предохранителей, тем самым повышается риск скачка напряжения, который выводит из строя сам контроллер.

Контакт с влагой или испарениями. После попадания жидкостей или конденсата на любую электронику начинается процесс коррозии.

Заводской брак. При наличии гарантии от производителя и отсутствии следов вскрытия iPhone можно обменять устройство на новое по гарантии.

При замене контроллера зарядки U2 в iPhone XR мы используем микросхемы максимально высокого уровня качества,

Замена микросхем контроллера питания 2500-2900 грн

IC Power Management 343S00354 (Big)

Apple iPhone 11;

Apple iPhone 11 Pro;

Что такое контроллер питания айфона?

Контроллер питания iPhone — микросхема, которая отвечает за распределение и регулирование питания всех узлов материнской платы и периферийных компонентов. Микросхема контроллера питания расположена непосредственно на плате устройства. Поэтому, если она начинает работать неправильно, для её замены потребуется полная разборка телефона и работа с платой на компонентном уровне.

Со всеми сложными ремонтами новых моделей iPhone вам могут помочь в Сервисном центре Мастерфон

Отделение метро Дарница ул Попудренко 7а