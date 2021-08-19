До яких дивацтв турецького побуту неможливо звикнути

Кожна країна має свої особливості і дивацтва. Для когось вони кумедні, а для когось дивні, але все ж незвичайні для українських туристів. Туреччина не виняток, тому що саме там, багато що є специфічним.





Туреччина – це курортна країна, де приголомшливі пейзажі, тепле море і недорогий відпочинок з системою «все включено». Але багато хто забуває, що при перетині Сходу із Заходом виходять свої особливості та відмінності, яких немає ні в одній країні.

До яких дивацтв ніяк не можуть звикнути українські туристи?

Турки нікуди і ніколи не поспішають

Турецький народ ніколи не загадує, що буде завтра, вони живуть сьогоднішнім днем. У них немає планів і графіків. Якщо поглянути на це з одного боку, то може здатися, що людям крім того, як пити чай, грітися на сонці і пліткувати про сусідів нічого не потрібно.

Якщо хтось має свій бізнес, то навіть при відсутності клієнтів нічого страшного немає. Тут немає суворих вимог до співробітників, тому що ніхто не буде нікого звільняти і вже тим більше підганяти для виконання плану. Турки не належать до пунктуальних людей. Щоб зустрітися, не потрібно планувати, а якщо запізнилися на зустріч, то нічого серйозного не станеться, це в межах норми.

Чоловіки з чорними пов’язками

Якщо прилетіти в Стамбул, то велика частина чоловічого населення ходить в чорних пов’язках з голеною наголо головою, а також на потиличній частині є закрита бинтом рана. І що перше може прийти в голову, вони з якоїсь секти, і ходять, шукають жертву для проведення обряду. Або вони серйозно хворі.

По-справжньому, ці мужики, спеціально прилітають в країну, щоб пересадити волосся, так як рано починають лисіти. Для них це велика втрата. Звідси можна зробити висновок, що турецькі клініки користуються великим попитом і популярністю.

Наречена кидає не букет, а підошву від туфлів

Турецьке весілля сильно відрізняється від українського своєю незвичністю. Перед тим як йти під вінець, береться підошва туфлі і заповнюється іменами всіх подруг, які ще незаміжні. І якщо чиєсь ім’я стирається першим, значить, вона буде наступною нареченою. Але останнім часом, до такої незвичайної традиції, все ж додали букет.

Жінки вибирають штучні пологи

Велика частина жіночого населення надає перевагу штучним пологам, навіть якщо немає ніяких свідчень до цього процесу. Все це можна пояснити одним словом – виховання. Коли туркеня отримувала велику кількість батьківської любові, вона геть відмовляється від болю, який ще доведеться терпіти.

Але лікарі, домагаються своїми вмовляннями, щоб жінки народжували самі. Є ще один варіант – пологи у воді, де може бути присутній чоловік і влаштувати фотосесію.

У подружжя немає імен

Турецькі звичаї передбачають відмову від імені, коли дівчина виходить заміж, забуває, що таке ім’я. В основному вони використовують зменшувально-пестливі слова. На ім’я називають лише друзів, а от подружжя вже вважаються рідними душами, тому ім’я тут ні до чого.

Малюків, качають на ногах

Туркені і турки мають трепетне ставлення до своїх малюків. А наші співвітчизники дивуються тому, як же за допомогою ніг, можна заколисати дитину. Все дуже просто, малюка укладають на подушку і потихеньку качають ногами. Навіть дуже зручно, руки залишаються вільними.

Місцеві страви з непристойними і кумедними назвами

Туреччина славиться своїми незвичайними і кумедними назвами страв, які не тільки піднімуть настрій, але і дадуть можливість смачно, а найголовніше ситно поїсти.

Не відзначаються дні народження у дорослих

За турецьким звичаєм вважається найважливішим днем ​​народженням – це у дітей. Коли люди дорослішають, вони не збирають великих компаній і не роблять з цього свято. Сідають за стіл тільки сім’єю, щоб попити чай з тортом. А привітання можуть відправити повідомленням на телефон.

Турки – чистюлі до жаху

Турецькі жінки постійно начищають свій будинок, щоб він сяяв. І як би ви не провели прибирання, турку завжди є за що дорікнути. Якщо навіть буде хоча б одна краплина на раковині, все, чекай біди.

Пам’ятні питні фонтанчики про померлих

Мало кому відомо, але вуличні фонтанчики з водою призначені для пиття, але встановлені вони в пам’ять про померлих батьків. І якщо перехожому попити з нього і помолитися про померлого, то там нагорі все буде зараховано.

Туалет має інший формат

Турецькі туалети обладнані таким чином – дірка в підлозі, біля неї є кран, вбудований в стіну і глечик з водою, щоб можна було привести все в порядок після всіх справ.

Цілують руки

За етикетом у турків прийнято молодшому за статусом цілувати руку старшому і прикласти до лоба, так вони показують свою повагу.

Обман

Багато турків йдуть на обман, особливо ті, хто безпосередньо пов’язаний з невинною професією.

Дружелюбність-нав’язливість

Невід’ємна риса турків, яка може викликати в українських туристів розгубленість, і відразу ж неприязнь, а для них дружня нав’язливість вважається нормою.

Взуття за порогом

У Туреччині не заходять в будинок взутими, це вважається неповагою до господарів, її залишають за порогом. У кожній квартирі або будинку є кілька пар тапочок, а якщо ви принесете свої, то це не буде вважатися незвичайним.

До кожного звичаю можна звикнути, головне захотіти.