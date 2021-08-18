Як збільшити автономність батареї смартфона на 40 відсотків

Коли смартфон швидко розряджається, власника не радує ні швидкий процесор, ні хороша камера, ні інші переваги обраної ним моделі. У цій статті ми поділимося досвідом того, як на нашому Redmi Note 10 Pro нам вдалося підвищити автономність приблизно на 40 відсотків.





І на початку, щоб не бути голослівним, природно залишаємо результати в зрозумілому форматі:

Режим тестування: Тільки LTE, темна тема, яскравість вдень ​​приблизно 70%, а вночі близько 15%

Відразу мусимо зазначити, що даний спосіб працює на смартфонах з MIUI 12.5 (Android 11) і малій кількості моделей з MIUI 12 (Android 11). З приводу інших комбінацій систем скажемо лише, що треба тестувати на кожному конкретному смартфоні, чого ми зі зрозумілих причин зробити не можемо.

Отже, закінчимо з формальностями і переходимо до суті. Як ви знаєте, Google сервіси і різні служби від виробників комплектуючих, останнім часом стали дуже активні, через що багато власників відзначили, що батарея їх смартфона швидко розряджається.

Так само, ви напевно в курсі, що в MIUI існує «Режим енергозбереження», при використанні якого, оболонка обмежує фонову активність системних служб і додатків.

Ми подумали, що раз Google сервіси (і інші процеси системи) не обмежуються режимом енергозбереження MIUI, логічно буде знайти спосіб включити енергозбереження для самого андроїда, так як він все-таки є основною для оболонки від Xiaomi.

Вирішення цього завдання виявилося дуже простим. Для початку завантажуєте на смартфон додаток для активації прихованих налаштувань – Activity Launcher (посилання в кінці статті).

Потім заходите в нього і дочекавшись завершення завантаження пишіть в пошуковому рядку слово «battery», після чого знаходите в списку рядок «Режим енергозбереження» (з білим значком), натискаєте на нього і потрапляєте в меню з однією єдиною кнопкою – Включити, яку і потрібно натиснути.

Після цього буде активований режим енергозбереження самої системи Android, про що свідчить вимкнений режим енергозбереження в налаштуваннях батареї MIUI.

Мінусів у цьому налаштуванні тільки два: Відключення вібрації і темна тема, в іншому, ніяких проблем не помічено. Повідомлення від додатків приходять в штатному режимі, зв’язок з браслетами, годинниками і навушниками не втрачається.

Слідувати нашому прикладу, як зазвичай нікого не примушуємо, просто ділимося тим, що використовуємо самі, в надії, що це принесе користь комусь ще.

Завантажити Activity Launcher ви можете тут