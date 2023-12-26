Новій вірус на Android блокує розпізнавання відбитків пальців

Про це повідомляє видання BleepingComputer. Вірусна програма, названа Chameleon (“Хамелеон”), поширюється через сервіс Zombinder – набір додатків, що видають себе за популярний браузер Google Chrome. Творці “Хамелеона” навчили програму відключати деякі функції смартфона, а потім красти особисті дані.

Одна з особливостей ПЗ – можливість відключення біометричного сенсора на Android-смартфоні. У цьому разі апарат видає помилку під час спроби зняти блокування – для входу користувачеві доводиться вводити цифровий пароль. Потім вірус краде дані власника девайса.

Також “Хамелеон” вміє видавати фейкову HTML-сторінку за розділ із налаштуваннями. Таким чином програма може викрадати паролі та інші конфіденційні дані. Вірус працює на смартфонах під управлінням Android 13 і більш ранніх версій ОС. Як заходи захисту від “Хамелеона” фахівці ThreatFabric рекомендували ввімкнути функцію Play Protect і уникати встановлення програм через APK-файли.

У середині грудня Федеральна торгова комісія США (FTC) перерахувала ознаки QR-кодів, які можуть завдати користувачам шкоди. Зокрема до них віднесли функцію перенаправлення користувача з одного веб-сайту на інший.