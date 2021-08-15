Більше в два рази: українці заплатять значно більше податку вже цього місяця

У 2021 році податкові надходження до державного бюджету суттєво зросли. Очікується, що у серпні сума сплачених українцями податків на власні доходи удвічі перевищить торішній показник. Чому ж відрахування громадян так різко збільшилися? Своєю точкою зору з цього приводу поділився нардеп Данило Гетьманцев, що за сумісництвом займає посаду очільника парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.





Чиновник зазначив, що у липні було сплачено 37,1 млрд грн прибуткового податку. У відсотковому еквіваленті українці відрахували до держбюджету на 214,5% більше коштів, ніж у липні 2020 року. У серпні ж, за прогнозом податківців, результати будуть не гірші.

«В поточному місяці ми очікуємо від громадян сплати податків на суму, удвічі більшу, ніж у серпні минулого року. Орієнтовно у бюджет надійде 35,3 млрд грн», – повідомив Данило Гетьманцев.

Голова профільного комітету також зазначив, що зростання суми надходжень до бюджету ніяк не пов’язане зі сплатою податків авансом.

«Ніякої оплати податку заздалегідь. Ми не телефонуємо громадянам та не нагадуємо про перерахування коштів до державного бюджету. Секрет збільшення надходжень у звичайній детінізації», – підкреслив нардеп.

Виведення прихованих активів українців «з тіні» у парламенті вважають запорукою майбутнього економічного зростання країни. Тож у владних колах намагаються усіма можливими способами змусити громадян легалізувати свої заощадження. Одним із таких методів впливу є закон, згідно з яким податківці зможуть контролювати дорогі покупки українців. За витрати «не по кишені» вимагатимуть сплату 18% прибуткового податку від вартості придбаної речі.

Таким чином владні структури намагаються заохотити громадян до легалізації прихованих від держави активів у період податкової амністії — з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року. Якщо такий законодавчий стимул спрацює, податкові відрахування у державну казну поллються рікою.