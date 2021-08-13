Зовсім скоро Samsung почне випускати смартфони зі сміття

Samsung ініціювала програму підвищення власної екологічності. Вона поставила перед собою ряд цілей, які потрібно досягти не пізніше 2025 року. Серед них – перехід на використання вторинної сировини при виробництві смартфонів та інших пристроїв серії Galaxy, а також випуск нових зарядних пристроїв з майже нульовим споживанням енергії в режимі очікування.





Samsung бореться за екологію

Компанія Samsung запустила нову програму Galaxy for the Planet («Galaxy для планети»), в рамках якої вона збирається зробити свої гаджети лінійки Galaxy більш екологічними. Як пише ZDnet, програма включає в себе цілий ряд аспектів, в тому числі використання вдруге перероблених матеріалів при виробництві смартфонів і іншої мобільної електроніки.

Поки Samsung визначила лише початкові цілі нової програми і встановила терміни їх досягнення. Всі завдання в рамках «Galaxy для планети» повинні бути вирішені до 2025 р. Після настання цієї дати Samsung планує розширити програму своєї «екологізації» і додати в неї нові цілі.

Samsung прагне до скорочення свого впливу на природу Землі

Основна ідея нової програми полягає в зниженні негативного впливу на навколишнє середовище і зменшенні виснаження ресурсів на всіх етапах життя пристроїв сімейства Galaxy. Під ними Samsung має на увазі весь цикл існування гаджетів – від виробництва до утилізації.

Вторсировину і бойкот пластика

До 2025 р. Samsung має намір використовувати перероблені матеріали у всіх своїх нових мобільних пристроях. Щоб досягти цієї мети, Samsung планує вкладати фінанси в розробку нових екологічно чистих матеріалів для своїх продуктів.

Водночас Samsung не уточнила, який відсоток перероблених матеріалів буде присутній у її нових смартфонах, годинниках, планшетах та інших пристроях лінійки Galaxy.

Друга мета Samsung на найближчі три роки – це повна відмова від використання пластика в упаковці своїх пристроїв. В даному випадку компанія має на увазі саме «одноразовий» пластик. Його вона планує замінити на якісь «екологічно безпечні рішення».

Економія енергії та очищення планети від електронного сміття

Наступне завдання, яке Samsung збирається вирішити до 2025 р в рамках «Galaxy для планети», полягає в розробці більш економічних зарядних пристроїв. Користувачі дуже часто залишають зарядники в розетках, а в них, як і багатьох інших сучасних електроприладів присутнє нульове споживання енергії в режимі очікування.

Пластика в сімействі Galaxy і так вистачає. Наприклад, з нього Samsung робить корпуси своїх флагманських смартфонів

Samsung має намір скоротити цей показник до екстремально мінімальних значень. До 2025 р. фірмові зарядники компанії не будуть споживати більше 0,005 Вт в режимі простою.

В даний час зарядні пристрої Samsung в режимі очікування споживають в межах 0,02 Вт енергії. За інформацією представників компанії, це один з найнижчих показників в мобільній індустрії. До нуля цей показник можна звести і зараз – для цього достатньо відключати блоки живлення від електромережі, коли вони не потрібні.

Остання, четверта мета Samsung полягає в скороченні електронного сміття. Для цього вона прагне звести до мінімуму кількість відходів, що утворюються в ході виробництва мобільних пристроїв. До 2025 року вона також має намір припинити вивозити ці відходи на звалища. «Компанія також буде працювати над скороченням електронного сміття в глобальних масштабах, оптимізуючи життєвий цикл продуктів, удосконалюючи процеси розробки, а також впроваджуючи такі ініціативи як Galaxy Upcycling і програми trade-in», – заявили представники Samsung.

Інші заходи підвищення екологічності

Samsung має намір до 2025 року перевести свої фабрики і офіси в Бразилії і Мексиці на роботу виключно від відновлюваних джерел енергії. Такий підхід в даний час реалізований на її об’єктах в Китаї, США і Європі.

У червні 2021 р. Samsung повідомила, що її викиди парникових газів зросли на 5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що склало 14,8 млн тон еквівалента двоокису вуглецю (СО2). Через збільшення викидів Samsung не досягла свого цільового показника викидів на 2020 рік що дорівнювало б 70-процентному скороченні викидів на тлі показники 2008 року.

В цілому, Samsung, з урахуванням її масштабів, ще дуже далеко до повного переходу на поновлювані джерела енергії. За даними Greenpeace, на серпень 2021 р. Samsung використовувала викопне паливо для задоволення 82% своїх потреб в електроенергії.

LG робить успіхи

Поки Samsung нарощує обсяги викиду парникових газів, що аж ніяк не робить її більш екологічною, інший корейський техногігант, компанія LG, навпаки, з успіхом знижує свій вплив на навколишнє середовище. У 2020 році LG знизила об’єм викидів парникових газів в атмосферу на 12% в порівнянні з 2019. За цей період вона виробила близько 1,3 млн тон еквівалента CO2. Це більш ніж в 10 разів менше ніж у Samsung.

У липні LG пообіцяла до 2050 року повністю перейде на відновлювані джерела енергії. У 2019 році компанія також запевнила, що до 2030 р зможе вдвічі скоротити обсяги викидів СО2 на стадії виробництва в порівнянні з показниками 2017. Представники LG повідомили, що до того ж 2030 року компанія повинна досягти 95 -відсоткового ступеня переробки відходів на своїх виробничих майданчиках і перейти на використання в бізнесі виключно електромобілів і машин, що працюють на водні.