Як правильно витягувати USB-флешку: три кліки мишкою і файли в безпеці

На даний момент флеш-накопичувачі або по-простому «флешки» є одним з найпопулярніших зовнішніх накопичувачів інформації. Багато хто не раз працював з ними і має уявлення, для чого вони потрібні і як використовуються. Проте, не всім відомо, як правильно і безпечно дані пристрої витягуються з ПК. І, це зовсім не банальна річ.





Спочатку витягувати флешку рекомендувалося тільки з попереднім використанням функції «безпечне вилучення пристрою». Вона готувала флешку до від’єднання, інакше Ви могли нашкодити в кращому випадку файлам, а в гіршому – комп’ютеру. Основна проблема полягала в тому, що флеш-накопичувач до натискання на функцію синхронізувався з ПК, а це дозволяло другому проводити обмін даними, оновлювати файлову систему, взаємодіяти з іншими програмами, перевіряти флешку на віруси та інше.

Навіть якщо Вам здавалося, що можна сміливо виймати пристрій, потрібно було пам’ятати про можливість програм працювати у фоновому режимі з іншими файлами (не виключено, що з файлами, взятими з флеш-накопичувача).

Однак з осені 2018 роки з виходом нової версії Windows 10, зазначеної під номером 1809 була впроваджена функція «швидке видалення», що дозволяє без пошкоджень і втрат даних відразу ж діставати з ПК флешки і жорсткі диски. З того моменту люди стали частіше нехтувати «безпечним витяганням пристрою». При цьому як і раніше були випадки, коли їх пристрої ламалися, а файли псувалися.

У чому ж проблема?

А в тому, що люди не закривали працюючі файли і програми повністю, що призводило до поганих наслідків. Адже в момент вилучення електричні імпульси спрямовувалися до контролера флешки і материнської плати, тим самим випалюючи їх і приводячи в непридатний стан.

Так наш приятель одного разу проявив необережність, рано витягнув флешку з комп’ютера без використання «Безпечне видалення пристрою» і як наслідок пошкодив файли і сам ПК.

«Безпечне вилучення пристрою» попередило б його, що від’єднання неможливо, але як підсумок на материнській платі згорів південний міст, що зажадав від знайомого зайвих грошей, нервів і пошуків фахівця, який зміг би ліквідувати поломку.

То як же безпечно витягувати флешку?

Відповідь очевидна: з використанням «Безпечне видалення пристрою». Так, в теорії проблеми зустрічаються вкрай рідко і флеш-накопичувач може бути вилучено без серйозних побоювань, проте якщо Ви як і раніше можете зменшити шанс виникнення збою, то навіщо лінуватися зробити три кліки мишкою? Просто потрібно зайти в «Провідник», натиснути правою кнопкою миші на флешку і активувати функцію «Витягнути».



На цьому стаття добігає кінця. Не лінуйтеся витягувати флешки правильно, і тоді Ваші пристрої прослужать Вам набагато більше часу.