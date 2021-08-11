Спорт на дивані: найкращі спортивні ігри на PS4 та PS5

PlayStation 4 та PlayStation 5 має великий каталог різноманітних ігор, які дозволять вам весело провести вечір, відвідати нові світи, позмагатися з друзями або відправитись у чергову пригоду. Різноманіття ігрового дозвілля пропонує й спортивні відеоігри, що підійдуть як фанатам та самим спортсменам, так і звичайним геймерам.





Отже, незалежно від того чи бажаєте ви зібрати команду своєї мрії в улюбленому виді спорту або ж просто помірятись силами з друзями — для цього вже існує відповідна гра. Ми зібрали ТОП найкращих спортивних ігор вже доступних на PlayStation 4 та PlayStation 5.

EA SPORTS™ FIFA 21

Поки фанати “гри мільйонів” по всьому світу обговорюють нещодавній Чемпіонат Європи, а національні збірні готуються до Чемпіонату Світу, геймери можуть відтворити міжнародні та локальні турніри у найкращому футбольному симуляторі — EA SPORTS™ FIFA 21.

Нова частина футбольної франшизи може похвалитись найзручнішим геймплеєм за всю історію серії, поліпшеною системою спритного дриблінгу, реалістичного вибору позиції, а також поверненням функції створення власної команди — Ultimate Team, що різноманітить спільну гру з друзями в режимах FUT Co-Op та FUT Events.

NBA 2K21

Остання частина найвідомішої баскетбольної серії дуже подібна на свою попередницю — NBA 2K20, однак, зі значно покращеним режимом MyCareer, в якому вам доведеться створити власного гравця та провести його до вершини баскетбольної кар’єри. Крім того, розробники переосмислили систему Pro Stick та фірмові захисні прийоми й зробили ігровий процес ще більш user friendly. Зі свого боку режим MyTeam дозволить створити “dream team” та випробувати свої сили у матчах з іншими гравцями.

Візуальні та аудіо ефекти у грі зробили черговий крок вперед. Часом важко відрізнити гру від справжнього баскетбольного матчу, адже фізика гравців, рухи персонажів та крики трибун і суддів створюють атмосферу справжнього баскетбольного майданчика. Особливо це стосується покращеної next-gen версії для PlayStation 5.

Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 1 + 2

Випущені в 1999 і 2000 роках ігри про скейтбординг повернулись на консолі PlayStation з повністю оновленою HD-якістю та сучасним геймплеєм. Створіть власного скейтера та вривайтесь до скейтпарку виконуючи запаморочливі комбо-трюки під культовий саундтрек альтернативної сцени нульових. За словами розробників, в грі присутні секретні персонажі, прототипом одного з яких став актор Джек Блек.

Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 1 + 2 пропонує геймерам вибір: грати з оригінальною схемою управління гри або використовувати сучасну версію з аналоговими стіками. Водночас гра в режимі розділеного екрана дозволить розкинутись на дивані разом з друзями, а новий багатокористувацький онлайн-режим перевірить ваші навички у спільних заїздах з іншими гравцями з усього світу.

Dirt 5

П’ята частина легендарної автомобільної франшизи DIRT вкотре порадує геймерів видовищними перегонами по бездоріжжю. На цей раз гравців очікують понад 70 трас у різних мальовничих куточках світу: від Нью-Йорку та бразильських фавел до засніженої Норвегії та італійських рудників.

До того ж роздільний екран до 4 гравців дозволить організувати перегони разом з друзями, а режим Playgrounds — створити власну трасу, яка обмежена лише вашою фантазією.

EA SPORTS™ UFC® 4

За останні роки змішані єдиноборства набрали стрімкої популярності серед різноманітних верств населення. Відповідний інтерес публіки до MMA не могли пройти осторонь й розробники відеоігор.

Минулого року світ побачила чергова частина серії файтингів — EA SPORTS™ UFC® 4. Окрім спарингів за своїх фаворитів проти іменитих зірок UFC як вдома з друзями, так і в онлайні, гравцям також доступний сюжетний режим. Режим кар’єри пропонує приміряти роль молодого бійця та пройти тернистий шлях до чемпіонства в Ultimate Fighting Championship.

Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game™

Якщо справжні тридцять другі літні Олімпійські ігри в Токіо скінчились, то їх ігровий аналог від розробників SEGA of America назавжди збережений у відеогрі. 18 спортивних дисциплін, серед яких: плавання, теніс, футбол, біг на 100 м, баскетбол, бокс, велоперегони та багато інших.

Змагання за олімпійське золото чудово підійдуть для сімейних розваг та веселих вечорів з друзями.

Якщо серед вищеописаних варіантів ви не знайшли гру на свій смак або вболівальницькі вподобання, можливо, варто звернути увагу на не менш цікаві спортивні ігри. Хокеїстам та поціновувачам “чоловічого спорту” сподобається NHL® 21, фанатам королівських перегонів “Формула-1” — F1® 2021, а для шанувальників незвичних в наших краях гольфу та бейсболу — PGA TOUR 2K21 та MLB® The Show™ 21 відповідно.