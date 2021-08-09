Учителя в Украине начнут получать больше денег – нововведения ожидать к концу года

Представители Министерства образования и науки заявили о планируемом повышении заработной платы украинских учителей. Согласно словам официальных лиц, зарплата вырастет на 9 процентов до 31.12.2021 года.





Подробности нововведения

Данную информацию предоставил Сергей Шкарлет, министр образования и науки Украины, во время своего интервью с журналистами издания «Слово и дело». По словам чиновника, до конца года оклад учителей вырастет на 9%, достигнув небывалой для страны отметки. Это же коснется всех педагогов, начиная от учителей школ, заканчивая воспитателями в детских садах.

Шкарлет отметил, что заработные платы учителей в Украине и так развиваются крайне стремительно – на данный момент они в 2,4 раз выше минимальной зарплаты. Чиновник заявил, что у учителей «средняя зарплата с учетом среднестатистической зарплаты в экономике».

Кроме того Шкарлет напомнил, что каждый педагог может еще больше повысить свой доход путем прохождения сертификации в начальной школе. В таком случае зарплата будет повышена на 20% до среднего оклада.

Также на уровень заработной платы педагогов положительно влияют и другие факторы, которые наблюдаются в Украине. В частности:

рост минимальной зарплаты;

повышение средней заработной платы по стране на 6%.

Согласно заявлениям аналитиков, на данный момент среднестатистический доход украинский достиг своего исторического максимума и составил 14 313 гривен. Это самый высокий показатель с момента выхода страны из СССР.