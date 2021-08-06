Українцям в Польщі обіцяють рекордні зарплати: як 12 українських мінімалок

Польща пропонує українцям чимало можливостей заробити. Нові вакансії з’являються щодня, а обіцяні зарплати спокушають все більше наших співвітчизників. Високий дохід у понад 2 тис. дол. обіцяють навіть працівникам, що не мають вищої освіти чи великого досвіду роботи за плечима.





Однією із найбільш популярних пропозицій від західного сусіда наразі є робота далекобійника. Водіям дальнього слідування польські компанії готові платити від 70 тис. грн і більше. На українському порталі для пошуку роботи work.ua можна знайти чимало оголошень з такими вакансіями.

Вимог до водія-міжнародника у роботодавців небагато. Зазвичай вона всього одна – наявність прав із відкритими категоріями С та Е. Здійснювати поїздки доведеться переважно по країнах Західної Європи. Далекобійникам пропонують працювати на автомобілях DAF, або MERCEDES, що відповідають екологічним вимогам EURO-6. Графік роботи: 2 місяці – у рейсах, 1 місяць – відпочинок.

Ще одна актуальна та грошовита вакансія у Польщі – працівник на будівництво. Особливо високо цінується робота зі складання каркасних будівель. Таких спеціалістів на роботу беруть цілими бригадами, забезпечуючи безкоштовним житлом та проїздом до об’єкта. Зарплатня тут стартує від 65 тис. грн на місяць. До того ж заробітчанам пропонують допомогу в отриманні робочої візи.

Вимоги до будівельників наступні:

вік до 56 років;

понад рік трудового досвіду в Україні, та ще хоча б 3-місячний стаж роботи у Європі.

Зарплатня також може варіюватися у залежності від кількості відпрацьованих днів. Адже на будові встановлена ставка у розмірі 400 євро, до якої додається поденна оплата – 58 євро. У сумі виходить близько 2 200 євро на місяць.

Графік роботи на різних фірмах може різнитися. Зазвичай пропонують такі варіанти:

3 місяці роботи, 1 місяць відпочинку;

5 тижнів роботи, 2 тижні відпочинку.

Та переважна більшість компаній обирає другий варіант організації праці.