Друга і навіть третя пенсії: українців чекають нововведення

Відповідно до заяв прем’єр-міністра України, уряд країни незабаром введе в дію проект, який передбачає виплату українцям другої пенсії. Дана фінансова допомога буде працювати за накопичувальною системою, тобто вона не скасовує видачу стандартної підтримки, йдучи плюсом.





Подробиці нововведення

Дану інформацію надав особисто Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України. За його словами, країна поступово переходить на європейські стандарти, тому до звичайної солідарної пенсії додасться ще й накопичувальна. Згідно з підрахунками аналітиків, введення подібних правил принесе користувачам більше 477 млрд гривень до 2030 року.

Варто зауважити, що проект існує не тільки на словах, він внесений в Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. Хоча даний документ і є всього лише планами на майбутнє, Шмигаль запевняє, що на його реалізацію вже кинуті сили Пенсійного Фонду. Зрозуміло, експертам ще належить серйозно подумати над концепцією реалізації законопроекту, тому що обробка вкладів буде на совісті відомства, а прем’єр-міністр заявив, що їх виплата буде на 100% гарантована.

Згідно з Бюджетною декларацією, уряд країни збирається перевести пенсіонерів на триступеневу систему виплат пенсійної допомоги. До 2030 року вони будуть такі:

класична солідарна пенсія;

накопичувальна допомога;

добровільне пенсійне страхування.

Третій тип пенсій буде виплачуватися з залученням недержавних фондів. Всі разом системи повинні принести українським пенсіонерам до 2030 року 477 млрд гривень.