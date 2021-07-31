Samsung набирає тестувальників Android 12: стало відомо, які смартфони оновляться першими

Компанія Samsung анонсувала випуск оболонки One UI 4.0 на базі Android 12. Дата виходу оновлення поки невідома, але Samsung вже набирає бажаючих протестувати її.





Бета-версія One UI 4.0 незабаром повинна вийти в Південній Кореї, вона стане доступна найсвіжішим флагманам – Galaxy S21, Galaxy S21 + і Galaxy S21 Ultra. Згодом її можна буде встановити на інші моделі (перш за все флагманські) і за межами Південної Кореї. Зараз користувачам пропонується зареєструватися на бета-тест в додатку Samsung Members, а коли оновлення стане доступним, вони отримають повідомлення про це.

One UI 4.0 отримає більшу частину нововведень, реалізованих в Android 12, в тому числі динамічне підлаштування інтерфейсу операційної системи і додатків залежно від шпалер. В оболонці також будуть оновлені та покращені додатки і фірмові налаштування від Samsung. Не виключено, що анонс One UI 4.0 відбудеться 11 серпня – на цю дату у компанії заплановано захід Samsung Unpacked, на якому буде представлено кілька нових пристроїв.

Ці смартфони і планшети Samsung оновляться до Android 12. Для багатьох з них цей апдейт стане фінальним:

Серія Galaxy S

Galaxy S21 Ultra (LTE / 5G)

Galaxy S21 + (LTE / 5G)

Galaxy S21 (LTE / 5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE / 5G)

Galaxy S20 + (LTE / 5G)

Galaxy S20 (LTE / 5G)

Galaxy S20 FE (LTE / 5G)

Galaxy S10 5G (останнє оновлення)

Galaxy S10 (останнє оновлення)

Galaxy S10 + (останнє оновлення)

Galaxy S10e (останнє оновлення)

Galaxy S10 Lite

Серія Galaxy Note

Galaxy Note 20 Ultra (LTE / 5G)

Galaxy Note 20 (LTE / 5G)

Galaxy Note 10+ (LTE / 5G – останнє оновлення)

Galaxy Note 10 (LTE / 5G – останнє оновлення)

Galaxy Note 10 Lite

Серія Galaxy Z

Galaxy Fold (LTE / 5G – останнє оновлення)

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Серія Galaxy A

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A72

Galaxy A90 5G (останнє оновлення)

Galaxy A01 (останнє оновлення)

Galaxy A11 (останнє оновлення)

Galaxy A31 (останнє оновлення)

Galaxy A41 (останнє оновлення)

Galaxy A21 (останнє оновлення)

Galaxy A21s (останнє оновлення)

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A02 (останнє оновлення )

Galaxy A02s (останнє оновлення)

Galaxy A12 (останнє оновлення)

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22 5G

Серія Galaxy M

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M02s (останнє оновлення)

Galaxy M02 (останнє оновлення)

Galaxy M21 (останнє оновлення)

Galaxy M21s (останнє оновлення)

Galaxy M22

Galaxy M31

Galaxy M31 Prime Edition (останнє оновлення)

Galaxy M51 (останнє оновлення)

Galaxy M31s (останнє оновлення)

Серія Galaxy F

Galaxy F41 (останнє оновлення)

Galaxy F62

Galaxy F02s (останнє оновлення)

Galaxy F12

Galaxy F22

Серія Galaxy Xcover

Galaxy Xcover Pro (останнє оновлення)

Galaxy Xcover 5

Серія Galaxy Tab