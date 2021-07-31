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Samsung набирає тестувальників Android 12: стало відомо, які смартфони оновляться першими

31.07.2021
2 хв. на прочитання
Android

Компанія Samsung анонсувала випуск оболонки One UI 4.0 на базі Android 12. Дата виходу оновлення поки невідома, але Samsung вже набирає бажаючих протестувати її.


Бета-версія One UI 4.0 незабаром повинна вийти в Південній Кореї, вона стане доступна найсвіжішим флагманам – Galaxy S21, Galaxy S21 + і Galaxy S21 Ultra. Згодом її можна буде встановити на інші моделі (перш за все флагманські) і за межами Південної Кореї. Зараз користувачам пропонується зареєструватися на бета-тест в додатку Samsung Members, а коли оновлення стане доступним, вони отримають повідомлення про це.

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One UI 4.0 отримає більшу частину нововведень, реалізованих в Android 12, в тому числі динамічне підлаштування інтерфейсу операційної системи і додатків залежно від шпалер. В оболонці також будуть оновлені та покращені додатки і фірмові налаштування від Samsung. Не виключено, що анонс One UI 4.0 відбудеться 11 серпня – на цю дату у компанії заплановано захід Samsung Unpacked, на якому буде представлено кілька нових пристроїв.

Ці смартфони і планшети Samsung оновляться до Android 12. Для багатьох з них цей апдейт стане фінальним:

Серія Galaxy S

  • Galaxy S21 Ultra (LTE / 5G)
  • Galaxy S21 + (LTE / 5G)
  • Galaxy S21 (LTE / 5G)
  • Galaxy S20 Ultra (LTE / 5G)
  • Galaxy S20 + (LTE / 5G)
  • Galaxy S20 (LTE / 5G)
  • Galaxy S20 FE (LTE / 5G)
  • Galaxy S10 5G (останнє оновлення)
  • Galaxy S10 (останнє оновлення)
  • Galaxy S10 + (останнє оновлення)
  • Galaxy S10e (останнє оновлення)
  • Galaxy S10 Lite

Серія Galaxy Note

  • Galaxy Note 20 Ultra (LTE / 5G)
  • Galaxy Note 20 (LTE / 5G)
  • Galaxy Note 10+ (LTE / 5G – останнє оновлення)
  • Galaxy Note 10 (LTE / 5G – останнє оновлення)
  • Galaxy Note 10 Lite

Серія Galaxy Z

  • Galaxy Fold (LTE / 5G – останнє оновлення)
  • Galaxy Z Fold 2 5G
  • Galaxy Z Flip
  • Galaxy Z Flip 5G
  • Galaxy Z Fold 3
  • Galaxy Z Flip 3

Серія Galaxy A

  • Galaxy A71 5G
  • Galaxy A71
  • Galaxy A51 5G
  • Galaxy A51
  • Galaxy A52
  • Galaxy A52 5G
  • Galaxy A72
  • Galaxy A90 5G (останнє оновлення)
  • Galaxy A01 (останнє оновлення)
  • Galaxy A11 (останнє оновлення)
  • Galaxy A31 (останнє оновлення)
  • Galaxy A41 (останнє оновлення)
  • Galaxy A21 (останнє оновлення)
  • Galaxy A21s (останнє оновлення)
  • Galaxy A Quantum
  • Galaxy Quantum 2
  • Galaxy A42 5G
  • Galaxy A02 (останнє оновлення )
  • Galaxy A02s (останнє оновлення)
  • Galaxy A12 (останнє оновлення)
  • Galaxy A32
  • Galaxy A32 5G
  • Galaxy A22 5G

Серія Galaxy M

  • Galaxy M42 5G
  • Galaxy M12
  • Galaxy M62
  • Galaxy M02s (останнє оновлення)
  • Galaxy M02 (останнє оновлення)
  • Galaxy M21 (останнє оновлення)
  • Galaxy M21s (останнє оновлення)
  • Galaxy M22
  • Galaxy M31
  • Galaxy M31 Prime Edition (останнє оновлення)
  • Galaxy M51 (останнє оновлення)
  • Galaxy M31s (останнє оновлення)

Серія Galaxy F

  • Galaxy F41 (останнє оновлення)
  • Galaxy F62
  • Galaxy F02s (останнє оновлення)
  • Galaxy F12
  • Galaxy F22

Серія Galaxy Xcover

  • Galaxy Xcover Pro (останнє оновлення)
  • Galaxy Xcover 5

Серія Galaxy Tab

  • Galaxy Tab S7 + (LTE / 5G)
  • Galaxy Tab S7 (LTE / 5G)
  • Galaxy Tab S6 5G
  • Galaxy Tab S6 (останнє оновлення)
  • Galaxy Tab S6 Lite
  • Galaxy Tab A 8.4 (останнє оновлення)
  • Galaxy Tab A7 (останнє оновлення)
  • Galaxy Tab Active 3 (останнє оновлення)

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