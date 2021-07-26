Пенсия может стать мечтой: миллионы не смогут выйти на заслуженный отдых

Пенсионная реформа в Украине обещает внести немало корректив в общеизвестные правила выхода на заслуженный отдых. В результате этих изменений, без выплат в будущем могут остаться тысячи украинцев. Кому нужно уже сейчас задуматься о будущей пенсии рассказала на форуме «Украина 30» Марина Лазебная – министр соцполитики Украины.





Чиновница напомнила, что правила относительно стажа пенсионера меняются в Украине уже сейчас. Поэтому граждане, которые в момент достижения пенсионного возраста не будут удовлетворять требований Пенсионного фонда, могут получить минимальную пенсию, или вовсе потерять право на содержание от государства.

Проблемы со страховым стажем наших соотечественников в первую очередь являются последствием неофициального трудоустройства. По официальным данным, которые привела в своем докладе Марина Лазебная, более 3,3 миллиона украинцев сейчас работают по договору. То есть их руководители не платят за них Единый страховой взнос.

Таким образом отработанные годы не засчитываются в стаж, а неофициальные рабочие полностью лишают себя каких-либо социальных гарантий. Поэтому единственным способом обезопасить себя от «голодной старости» является официальное трудоустройство. Тем более, что требования к стажу в Украине будут повышаться ежегодно вплоть до 2027 года.

На этапе завершения преобразований, которые должна осуществить пенсионная реформа, требования к страховому стажу будут следующими:

выход на пенсию в 60 лет – 35 лет официального стажа;

в 63 года – 25-35 лет стажа;

в 65 лет – более 25 лет страхового стажа.

Для украинцев, которым не удастся подсобрать даже 15 лет стажа, существует большой риск остаться вообще без государственного обеспечения.

Поэтому не важно насколько хорошо вы зарабатываете сейчас. Если ваше руководство не платит взносов в Пенсионный фонд, через несколько десятков лет вы можете оказаться в очень неприятном положении, не имея возможности приобрести даже самое необходимое.