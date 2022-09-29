Життя трьох знаків зодіаку кардинально зміниться: що чекає на них до 2 жовтня

На трьох знаків зодіаку до 2 жовтня чекають доленосні події. У їх життя увірветься вітер змін, який принесе нові звершення, перемоги та приємні новини.

Такими знаками, на думку астрологів, стануть Скорпіон, Тілець та Рак. Народженим під цими сузір’ями доведеться переосмислити своє життя та цінності, і прийняти важлив рішення. Саме це рішення допоможе їм нарешті стати щасливими.

Скорпіон

Представники знаку зустрінуться зі старими родичами або друзями і спробують налагодити з ними стосунки. Ця подія додасть їм сил, підштовхне до змін і нових починань. Хтось із Скорпіонів навіть відкриє власний бізнес, заручившись підтримкою близьких. Деяким пощастить проявити себе на роботі і отримати підвищення. Уродженці знаку послухають свою інтуїцію, ризикнуть і отримають не лише успіх у кар’єрі, а й значне підвищення доходів.

Тілець

Тільці до 2 жовтня можуть змінити місце проживання. Представники знаку, які вже давно у стосунках, приймуть рішення з’їхатися зі своєю другою половинкою. Тож кінець вересня та початок жовтня пройдуть у приємних клопотах. На роботі Тільці скоріше за все візьмуть відпустку, щоб зайнятися облаштуванням нового житла. Разом з тим вони трохи відпочинуть, «перезавантажаться», наберуться сил та енергії для повернення до робочих буднів.

Рак

Наприкінці вересня Раків неочікувано покличуть у подорож. Представники знаку радо погодяться та візьмуть кілька вихідних, щоб провітритися й зловити останні промені сонця. Відпочинок піде представникам знаку на користь. Раки чудово проведуть час із найближчими людьми і навіть отримають від них приємний подарунок у вигляді значної суми грошей. Ці гроші Ракам, за словами астрологів, краще витрати на себе. Навіть невеличка покупка підніме уродженцям знаку настрій і зарядить їх позитивною енергією на кілька місяців вперед.