Можна брати: ми знайшли два кращих смартфона в Україні до 4 тисяч гривень

Вважається, що смартфон ціною до 4 тисяч гривень – це непорозуміння, на яке не можна витрачати гроші. Краще взяти кредит, напружитися і купити “щось дійсно гарне”.





Така точка зору, на щастя, не має нічого спільного з дійсністю – в Україні є як мінімум дві гідні і доступні моделі смартфонів якраз за в цьому ціновому діапазоні. Що ж це за красені?

1. Redmi 9

Судіть самі – великий 6,53-дюймовий екран з роздільною здатністю FullHD +, чіп MediaTek Helio G80, 4/64 гігабайти пам’яті (менше не має сенсу, якщо хочете повноцінно користуватися девайсом), роз’єм для навушників, порт USB-C , радіоприймач, сканер відбитка пальця і навіть модуль NFC для безконтактних платежів.

Камера теж на тверду четвірку: стандартна на 13 Мп, ширококуьня на 8 Мп, макрооб’єктив і датчик глибини. Все це доповнюється батареєю на 5020 мАг з підтримкою швидкої зарядки.

Серйозні мінуси? Не буде Android 12. На цьому все.

2. Realme C21

Цей смартфон оснащений екраном 6,5 дюйма з роздільною здатністю HD + (пікселів ви все одно не помітите, зате час автономної роботи вище у тих апаратів, у яких нижче розширення – при інших рівних). Апарат працює на чіпі MediaTek Helio G35, має 4/64 Гб пам’яті і оснащується акумулятором на 5000 мАг. Заряджати його, правда, доведеться через microUSB.

Камера у девайса потрійна, але без ширококутнього об’єктиву – там встановлено щось середнє, але з достатнім розширенням 13 Мп. Не забув виробник і про роз’ємі для навушників і модуль NFC. Є і сканер відбитків пальців.

Недолік все той же – не факт, що на смартфон прилетить Android 12.