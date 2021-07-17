Сотни гривен доплаты: власти пообещали увеличение пенсий украинцам

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на днях обнародовал информацию об очередном повышении пенсионных выплат. В частности, государство введет ежемесячную доплату пенсионерам, старше 75 лет, в размере 400 грн.





Деталями относительно ситуации с пенсионными выплатами в Украине премьер поделился во время YouTube-трансляции часа вопросов к правительству на канале RadaTVchannel. Зрители узнали об осуществленных действиях правительства в направлении улучшения материального достатка пенсионеров, а также о планах относительно будущего роста выплат.

Итак, чиновник отметил, что в марте пенсии были проиндексированы на 11%. В связи с этим ежемесячные выплаты выросли более чем у 8 миллионов украинских пенсионеров. Очередное повышение имело место в апреле. Правда, оно коснулось только работающих пенсионеров.

С первого июля произошло повышение минимальной пенсионной ставки. Еще одно увеличение минималки правительство планирует на 1 декабря, вместе с ростом минимальной зарплаты для граждан.

Меж тем в прошлом году Кабинет министров Украины ввел дополнительные выплаты пенсионерам, старше 80 лет. Такая возрастная доплата стала в стране новшеством. А уже с 1 октября текущего года надбавки к ежемесячным выплатам получат и пенсионеры, которым уже исполнилось 75 лет. Сумма такого «бонуса» составит по 400 грн ежемесячно.

Не забыли чиновники и о военных пенсионерах. Денис Шмыгаль отметил, что считает положение, принятое в 2017 году для этой категории пенсионеров, крайне несправедливым. Ведь в течение последних 3 лет их не коснулась ни одна индексация.

Поэтому уже с июля военные пенсионеры будут получать по 2 тыс. грн доплаты ежемесячно. Это решение правительства улучшит благосостояние почти 400 тыс. пенсионеров. А минимальная сумма выплат для них составит 3 854 грн.

«Принятие решения об увеличении выплат бывшим военным активно инициировалось самим президентом Украины Владимиром Зеленским. Так что скоро сотни тысяч военных пенсионеров в конце концов получат долгожданные доплаты», – подытожил премьер-министр.