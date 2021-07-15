Як захистити свої гроші та особисті дані з допомогою налаштувань SIM карти

Чим є сьогодні наш смартфон. По суті це не просто пристрій для дзвінків і розваг – це другий паспорт. І кажемо ми це, ні скільки не перебільшуючи.





Адже практично у всіх людей зараз встановлені банківські додатки, електронні гаманці, програми податкових органів, держ. послуг і багато іншого. Тут вся та інформація, яка повинна бути строго конфіденційна. Тому телефон потрібно якось захищати.

Зрозуміло, у всіх нас включена функція блокування екрану. І навіть якщо зловмисник заволодіє нашим пристроєм, він не зможе просто так зайти в систему, а тим більше в наші програми. Навіть якщо він перепрошиє пристрій, він отримає тільки телефон, але доступу до ваших облікових записів в додатках у нього не буде.

Але тут починається найцікавіше. Адже крім телефону, у зловмисника ще залишилася ваша сім карта. А що таке сім карта в наш час? Це практично рівноцінно паспорту. А в першу чергу, що буде цікаво зловмисникові – це ваші фінанси.

У підсумку, поки ви зрозумієте що ваш телефон загублений, поки почнете робити якісь дії, поки отримаєте результат – ваші чесно зароблені кошти можуть витекти в невідомому напрямку.

Як відомо, SIM відкриває доступ до великих можливостей для дій з вашими банківськими додатками. Підсумок один – якщо ви втратили пристрій, і немає можливості відновити з ним зв’язок, то сім-карта повинна бути одразу ж заблокована.

Крім того, не забувайте. Що людина може з вашого номера здійснювати сумнівні дії, в тому числі незаконні. І в цьому випадку, правоохоронні органи прийдуть не за ним, а до вас. Тому гарненько подумайте над цим.

Але можна уникнути всього цього. Пам’ятаєте старий добрий PIN код, який ми включали на кнопкових телефонах. Зараз він автоматично вимкнений на всіх нових сімках. Для безпеки нам потрібно включити його. В цьому випадку при включенні телефону, сім картка не буде активована, поки не буде введено правильний PIN код, а отже через ваш номер телефону не можна буде нічого зробити.

Отже, для цього в телефоні, виконайте такі дії. Знайдіть в налаштування параметрів блокування SIM карти. Або в пошуку просто введіть “SIM” і зайдіть в потрібний пункт.

Далі просто активуйте блокування SIM карти. Вам потрібно буде ввести початковий PIN. У більшості операторів він “0000”. Якщо не підійде, то загугліть для свого оператора. Після активації відразу змініть стандартний PIN на свій і запишіть його десь, на листочку вдома, не сподівайтеся на свою ідеальну пам’ять.

Якщо у вас кілька сім карт. Внизу ви побачите, що їх можна змінювати.

Тепер ваш номер телефону захищений від несанкціонованих дій. Зараз при включенні вашого телефону, а також іншого телефону з вашої сімки, потрібно ввести PIN код. Ввести його недовго, а безпека забезпечена.

Відключити PIN код також швидко, для цього достатньо буде пройти по тим самим налаштуванням, і для підтвердження відключення вводимо діючий PIN.