30 акторів, які так ідеально зіграли роль, що замінити їх просто неможливо
Хороший актор здатний втілити в життя найрізноманітніші ролі. Але деякі з них виявляються настільки вдалими, що затьмарюють усі інші. І варто вимовити ім’я персонажа, як в голові більшості людей відразу постає цілком конкретний образ.
Чи можете ви уявити когось іншого в ролі Доктора Хауса, крім Х’ю Лорі? Кому грати термінатора, якщо не Арнольду Шварцнеггеру? А думка про те, що Джонні Деппа в образі капітана Джека Горобця може замінити інший актор, викликає буквально фізичне відторгнення.
Чи багато ще подібних акторів? Цим питанням задався один з користувачів Reddit, який запустив відповідне обговорення на найбільшому інтернет-форумі. За тиждень реддітовці настрочили майже 51 тисячу коментарів, а ми вибрали найбільш популярні варіанти відповідей.
Нижче – 30 акторів, які так круто вжилися в роль, що здаються нам незамінними.
З величезним відривом переміг Джонні Депп в ролі капітана Джека Горобця. Очікувано?
Алан Рікман в ролі Северуса Снейпа
Роуен Аткінсон в ролі містера Біна
Роберт Дауні – молодший в ролі Тоні Старка
Харрісон Форд в ролі Індіани Джонса
Меггі Сміт в ролі професора Макгонегел
Іен Маккеллен – Гендальф
Пітер Дінклейдж в ролі Тіріона Ланністера
Том Хенкс у ролі Форреста Гампа
Сер Патрік Стюарт в ролі капітана Жана Люка Пикарда
Х’ю Лорі – доктор Хаус
Арнольд Шварценеггер – Термінатор
Крістофер Ллойд в ролі Доктора у фільмі «Назад в майбутнє»
Х’ю Джекман в ролі Росомахи
Крістіна Річчі в ролі Уенздей Аддамс
Вігго Мортенсен в ролі Арагорна
Імельда Стонтон в ролі Долорес Амбридж
Сігурні Уівер в ролі Еллен Ріплі
Джек Ніколсон в «Сяйві»
Хіт Леджер в ролі Джокера
Брайан Кренстон в ролі Уолтера Уайта в серіалі «У всі тяжкі»
Джим Керрі в «Масці»
Леслі Нільсен в ролі Френка Дребіна, «Голий пістолет»
Рон Перлман в ролі Хеллбоя
Хоакін Фенікс в ролі Коммода в «Гладіаторі»
Крістоф Вальц в ролі Ганса Ланди у «Безславних виродках».
Джеймс Гандольфіні в ролі Тоні Сопрано
Рональд Лі Ермі в ролі сержанта Хартмана, «Суцільнометалева оболонка»
Крістіан Бейл у фільмі «Американський психопат»
Джефф Бріджес в ролі Чувака, «Великий Лебовські»
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