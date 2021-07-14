30 акторів, які так ідеально зіграли роль, що замінити їх просто неможливо

Хороший актор здатний втілити в життя найрізноманітніші ролі. Але деякі з них виявляються настільки вдалими, що затьмарюють усі інші. І варто вимовити ім’я персонажа, як в голові більшості людей відразу постає цілком конкретний образ.





Чи можете ви уявити когось іншого в ролі Доктора Хауса, крім Х’ю Лорі? Кому грати термінатора, якщо не Арнольду Шварцнеггеру? А думка про те, що Джонні Деппа в образі капітана Джека Горобця може замінити інший актор, викликає буквально фізичне відторгнення.

Чи багато ще подібних акторів? Цим питанням задався один з користувачів Reddit, який запустив відповідне обговорення на найбільшому інтернет-форумі. За тиждень реддітовці настрочили майже 51 тисячу коментарів, а ми вибрали найбільш популярні варіанти відповідей.

Нижче – 30 акторів, які так круто вжилися в роль, що здаються нам незамінними.

З величезним відривом переміг Джонні Депп в ролі капітана Джека Горобця. Очікувано?

Алан Рікман в ролі Северуса Снейпа

Роуен Аткінсон в ролі містера Біна

Роберт Дауні – молодший в ролі Тоні Старка

Харрісон Форд в ролі Індіани Джонса

Меггі Сміт в ролі професора Макгонегел

Іен Маккеллен – Гендальф

Пітер Дінклейдж в ролі Тіріона Ланністера

Том Хенкс у ролі Форреста Гампа

Сер Патрік Стюарт в ролі капітана Жана Люка Пикарда

Х’ю Лорі – доктор Хаус

Арнольд Шварценеггер – Термінатор

Крістофер Ллойд в ролі Доктора у фільмі «Назад в майбутнє»

Х’ю Джекман в ролі Росомахи

Крістіна Річчі в ролі Уенздей Аддамс

Вігго Мортенсен в ролі Арагорна

Імельда Стонтон в ролі Долорес Амбридж

Сігурні Уівер в ролі Еллен Ріплі

Джек Ніколсон в «Сяйві»

Хіт Леджер в ролі Джокера

Брайан Кренстон в ролі Уолтера Уайта в серіалі «У всі тяжкі»

Джим Керрі в «Масці»

Леслі Нільсен в ролі Френка Дребіна, «Голий пістолет»

Рон Перлман в ролі Хеллбоя

Хоакін Фенікс в ролі Коммода в «Гладіаторі»

Крістоф Вальц в ролі Ганса Ланди у «Безславних виродках».

Джеймс Гандольфіні в ролі Тоні Сопрано

Рональд Лі Ермі в ролі сержанта Хартмана, «Суцільнометалева оболонка»

Крістіан Бейл у фільмі «Американський психопат»

Джефф Бріджес в ролі Чувака, «Великий Лебовські»