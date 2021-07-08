Як українців обдурюють недобросовісні роботодавці

Людині важко знайти місце, яке б відповідало основним очікуванням про гідну працю, проте ще важче не попастися на виверти, які недобросовісні роботодавці використовують для вигоди компанії та економії коштів. Розберемо 4 види шахрайства з боку роботодавця.





Обов’язки

Якщо не зрозуміло, чим займається компанія, кінцевий продукт або послуга так само розмиті, як і майбутні обов’язки – це шахраї. Бачили, як одна компанія шукала помічника директора, перераховувалися загальні завдання як: «робота з документами», «робота з персоналом», якщо переводити це на людську мову, то виходить наступне: робота з усім що завгодно начальнику і, можливо, ще відвезти його кішку до ветеринара і забігти в хімчистку. Пам’ятайте, якщо знати свої обов’язки, права захистити буде куди простіше.

Як можуть обдурити недобросовісні роботодавці

Тестове завдання

«Хіба це незвично?» – запитає невинний читач, відповімо, що кожна робота повинна бути оплачена. Уявіть, ви – дизайнер і робите тестове завдання, витрачаєте творчий ресурс, щоб сподобатися компанії, але після відправки роботи тут же отримуєте звістку про те, що не підходите. А через місяць випадково знаходите свою роботу використаною. Прикро? Дуже. Та й навряд чи цей випадок єдиний, а значить, у компанії, якій ви нібито не підійшли, безкоштовних робіт ще кілька десятків.

Оплата

Хтось шукає роботу, щоб в кінцевому рахунку отримати гроші і дозволити собі хліб якщо не з ікрою, то з маслом. Проте, деякі роботодавці мають нахабство просити гроші у вас. Приклад, роботодавець нібито приймає, але з умовою перед працевлаштуванням пройти «важливий корпоративний тренінг», який, звичайно, платний. Швидше за все після оплати ви залишитеся без роботи, а шахрай – з грошима.

Випробувальний термін

Тестове пройдено, ніяких курсів оплачувати не треба, однак вас хочуть перевірити. Роботодавець-шахрай в разі такого випробувального терміну зробить наступне: