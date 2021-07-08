Як українців обдурюють недобросовісні роботодавці
Людині важко знайти місце, яке б відповідало основним очікуванням про гідну працю, проте ще важче не попастися на виверти, які недобросовісні роботодавці використовують для вигоди компанії та економії коштів. Розберемо 4 види шахрайства з боку роботодавця.
Обов’язки
Якщо не зрозуміло, чим займається компанія, кінцевий продукт або послуга так само розмиті, як і майбутні обов’язки – це шахраї. Бачили, як одна компанія шукала помічника директора, перераховувалися загальні завдання як: «робота з документами», «робота з персоналом», якщо переводити це на людську мову, то виходить наступне: робота з усім що завгодно начальнику і, можливо, ще відвезти його кішку до ветеринара і забігти в хімчистку. Пам’ятайте, якщо знати свої обов’язки, права захистити буде куди простіше.
Як можуть обдурити недобросовісні роботодавці
Тестове завдання
«Хіба це незвично?» – запитає невинний читач, відповімо, що кожна робота повинна бути оплачена. Уявіть, ви – дизайнер і робите тестове завдання, витрачаєте творчий ресурс, щоб сподобатися компанії, але після відправки роботи тут же отримуєте звістку про те, що не підходите. А через місяць випадково знаходите свою роботу використаною. Прикро? Дуже. Та й навряд чи цей випадок єдиний, а значить, у компанії, якій ви нібито не підійшли, безкоштовних робіт ще кілька десятків.
Оплата
Хтось шукає роботу, щоб в кінцевому рахунку отримати гроші і дозволити собі хліб якщо не з ікрою, то з маслом. Проте, деякі роботодавці мають нахабство просити гроші у вас. Приклад, роботодавець нібито приймає, але з умовою перед працевлаштуванням пройти «важливий корпоративний тренінг», який, звичайно, платний. Швидше за все після оплати ви залишитеся без роботи, а шахрай – з грошима.
Випробувальний термін
Тестове пройдено, ніяких курсів оплачувати не треба, однак вас хочуть перевірити. Роботодавець-шахрай в разі такого випробувального терміну зробить наступне:
- не хоче оформити випробувальний термін в трудовому договорі, тоді ваша робота буде безкоштовна
- захоче оформити його на більш, ніж три місяці. Винятки: керівна посада – 6 місяців; трудовий договір менше ніж на 6 місяців – 2 тижні.
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