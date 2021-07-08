Нашествие фальшивок: украинцам рассказали о том, как отличить фальшивые гривны

Информационная кампания Нацбанка, направленная на повышение безопасности наличных расчетов, в конце концов официально стартовала. На брифинге, посвященном запуску проекта, заместитель главы государственного регулятора Алексей Шабан рассказал о сроках и масштабах начинания.





Итак, новая кампания «Анатомия гривны» призвана расширить познания граждан об основных отличительных особенностях национальной валюты, и научить их быстро проверять подлинность купюр. По данным пресс-службы НБУ, информационные мероприятия пройдут во всех областях Украины, и будут продолжаться до октября текущего года.

Начать инфопроект НБУ были вынуждены из-за увеличения количества поддельных денег на территории Украины. Сейчас из 1 млн купюр по крайней мере 5,5 экземпляра являются фальшивками. И хотя такой показатель втрое меньше по сравнению с соответствующей статистикой относительно евро, оставить ситуацию на произвол судьбы в государственном банке не смогли.

Стоит заметить, что многие фальшивки в Украине довольно низкого качества. Они напечатаны на обычных принтерах и рассчитаны в основном на невнимательных граждан. И все же украинцев стремятся научить отличать от оригинала даже невероятно точные копии национальной валюты. Также во время кампании все желающие узнают о том, где можно обменять денежные знаки, вышедшие из обращения, а что делать с подозрительными банкнотами.

В ходе обучения всю необходимую информацию об элементах защиты государственных денег получат кассиры финучреждений, работники почты, аптек и т. д. Остальные же граждане смогут посетить специальный сайт “Анатомия гривны”, где также содержится вся необходимая, а главное актуальная информация, которая поможет обезопасить наличные расчеты граждан.

В НБУ уверяют, чтобы отличить фальшивку от настоящей купюры, не нужно быть профессиональным банкиром. Стоит лишь следовать классическому алгоритму проверки: