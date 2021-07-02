Українців попередили, коли не можна платити карткою в інтернет-магазині

Найголовніше – бути пильним: сьогодні, коли більше 85% інтернет-покупок оплачуються саме картами, цей спосіб приваблює і шахраїв. Є ряд сайтів, на яких не можна вводити особисті дані, розповів GSMinfo спеціаліст з безпеки компанії Slaxico Томенко Павло.





“Важливо по максимуму контролювати всі операції в інтернеті – в цьому допоможуть СМС і push-сповіщення, ліміти на витрати в добу або в місяць, особливо уважно потрібно стежити за банківськими даними та персональною інформацією“, – зазначив експерт.

Також при покупці товарів в інтернеті слід вибирати оплату банківською картою безпосередньо, а не переказувати кошти в інтернет-гаманці, які дуже часто стають мішенню шахраїв , додає він.

Прив’язка карти до сайту або додатку хоч і зручна функція, але може зробити безпеку ваших даних більш уразливою. Якщо ви використовуєте окрему карту і часто робите покупки в перевіреному і надійному магазині, прив’язка може мати сенс, в інших випадках краще від неї відмовитися, вважає Томенко.

На його думку, ні в якому разі не можна вводити дані карти на незахищеному сайті – сайти оплати обов’язково повинні містити знак “замочка” в адресному рядку. Не варто також вводити дані карти на сайтах, що не містять позначки MasterCard SecureCode, Visa Secure і Mir Accept.

“Логотипи цих програм гарантують дотримання технології 3D Secure, а значить, збереження ваших даних”, – пояснює експерт.

При оплаті покупок в інтернеті банківською картою не можна називати будь-яку додаткову інформацію, крім необхідної для платежу. Якщо інтернет-магазин запитує вас про кодове слове, паролі до інтернет-банку або просить повідомити цифри коду з прийшовшого СМС повідомлення – найкраще перервати оплату і зв’язатися з банком-емітентом для гарантії збереження коштів.

“Якщо ви часто робите покупки онлайн, є сенс завести окрему карту для цього. Так ви будете впевнені, що ваші кошти в безпеці. Також ви зможете налаштовувати ліміти і завжди бути впевненими, що навіть, якщо шахраї спробують вкрасти гроші з вашого рахунку, більше відведеної на покупку суми вони зняти не зможуть “, – радить Томенко.