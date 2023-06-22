Цього року зникне основний мінус всіх iPhone

Головний мінус будь-якого айфона полягає в тому, що неможливо встановити програму поза офіційним магазином AppStore. А це означає, що якщо програма зникла з магазину Apple, то ніяким іншим чином її неможливо отримати на пристрій. Звичайно, способи є, але вони непрості і далеко не безпечні.

Вже цього року, швидше за все, станеться подія — на iPhone будуть доступні альтернативні магазини додатків.

До речі, нещодавно віце-президент Apple Крейг Федерігі заявив, що компанія вже давно хотіла реалізувати можливість встановлення додатків із поза. Нагадаємо, що зобов’язати Apple дати спосіб встановлення додатків, крім AppStore, змушують вимоги Євросоюзу і, звичайно ж, компанія на це піде.

Поки що незрозуміло, чи будуть програми, отримані даним способом, працювати з NFC. Але можна передбачити, що такий спосіб отримання програм додасть проблем Apple – раніше весь софт, який завантажувався в AppStore, проходив багаторівневу перевірку, а зараз перевірку можна зробити хіба що в автоматичному режимі, використавши потужності iPhone. Подивимося, чи з’являться віруси на iPhone чи ні.