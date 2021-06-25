Топ розводів в UA-неті: українцям дали цінні поради

Бізнес, побудований на інтернет-аферах, процвітає в Україні вже не перший рік. Та довірливість і необережність громадян і досі є невичерпним джерелом доходу для мережевих зловмисників.





Не зважаючи на те, що багато шахрайських оборудок неодноразово викривалися у ЗМІ, коли це стається з вами – складно мислити об’єктивно. Тож ми вирішили нагадати вам про найпопулярніші схеми обману в UA-неті та застерегти від необдуманих вчинків.

Покупки через інтернет

Купуючи товари у мережі, ніколи не оплачуйте рахунку сумнівному продавцю. Занижена ціна та прохання про передоплату мають одразу ж вас насторожити. Адже найімовірніше свого придбання ви так і не отримаєте.

Якщо ви особисто здійснюєте продаж товару й покупець просить вас повідомити дані вашої картки – будьте насторожі. Для здійснення оплати покупцю може бути потрібен лише номер карти, але аж ніяк не код СVV чи строк її дії. Таким чином у вас можуть просто викрасти кошти з рахунку.

Фейкові листи

Популярним способом обікрасти наївного користувача є надсилання підробного електронний листа буцім то з банку. Ні в якому разу не клікайте на посилання, що містяться у підозрілих листах, та не розкривайте свої персональні дані. Інакше й оком змигнути не встигнете, як ваш рахунок «підчистять» до останньої копійки.

Часто трапляється й прийом повідомлення про виграний цінний приз. Такі листи часто можуть знайти вас і в соціальних мережах. За отримання вашого призу вас попросять оплатити певну суму доставки, або ж комісію. Та звісно гроші, сплачені шахраям, ви втратите. І вже точно не отримаєте ніякого призу.

Віруси-вимагачі

Такий спосіб обману шахраї застосовують зазвичай до відвідувачів «пікантних» інтернет-ресурсів. Вірусна програма, підхоплена на такому сайті, може змінювати розширення файлів та кодувати інформацію на смартфоні. Після чого на екрані з’являється повідомлення із вимогою заплатити за програму декодер.

Навіть заплативши, жертви зазвичай не отримують жодної «протиотрути» для свого телефона. Отож радимо вам не відвідувати підозрілі ресурси та встановлювати надійні антивірусні програми.