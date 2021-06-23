Социальное неравенство: украинцы получат совершенно разные платежки за электричество

На днях Кабинет министров Украины предложил новую систему тарификации, которая сразу же вызвала немало вопросов у граждан. Сколько же теперь мы будем платить за свет и от чего будет зависеть цена за киловатт?





Согласно новой системе тарификации сэкономить на свете будет крайне сложно. Ведь теперь цена за 1 кВт*ч напрямую зависит от того, сколько электричества вы потребили за месяц. Самым доступным тариф станет для тех граждан, которые используют не более 100 кВт*ч в месяц. Они будут платить всего 1,68 гривны за киловатт. Эту цену можно в какой-то мере считать льготной, ведь так мало электроэнергии используют обычно незащищенные категории населения.

Для домохозяйств, использующих больше энергоресурса, цены будут значительно выше. Если в среднем за месяц вы «сжигаете» от 100 до 300 киловатт энергии, платить на каждую электроединицу придется 2,4 гривны. Потребляя 300-500 кВт*ч – получите ставку в размере почти 3 гривны за киловатт. А для хозяев, которые используют более 500 киловатт, цена будет просто таки неподъемной – 4 гривны за единицу энергии.

В свою защиту Министерство энергетики утверждает, что такие тарифы вполне обоснованы. Ведь только на доставку в квартиру уже сгенерированной единицы энергии расходуется 1,51 гривны. А себестоимость тока, то есть цена его производства и доставки в дома украинцев, в разных областях колеблется от 2,5 до 4 гривен. Пока же украинцы платят за пользование электроэнергией чуть ли не вдвое меньше ее реальной стоимости.

Поэтому сэкономить на электричестве теперь удастся только тем, кто попадает в категорию потребления до 100 кВт*ч в месяц. Учитывая, что только холодильник, который есть в каждом доме, использует около 40 киловатт тока в течение месяца, трудно представить такого экономного потребителя. Поэтому нам остается только с тревогой ожидать новых платежек за свет и надеяться на как можно более низкую цену.