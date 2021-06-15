Чому розряджається смартфон, навіть, коли ним не користуються і що з цим робити

Якщо телефон лежить без діла, а батарея все одно розряджається, це може говорити про неполадки з пристроєм. Що робити, якщо батарея розряджається на телефоні в режимі очікування?





Фонові процеси

Навіть з вимкненим екраном багато додатків продовжують працювати у фоновому режимі: соціальні мережі оновлюють дані, навігатор відстежує місце розташування і т.д.

Особливо небезпечними для батареї є різні додатки-оптимізатори, які чистять пам’ять, прискорюють роботу і т.д. На ділі, вони можуть приносити більше шкоди, ніж користі, тому що витрачають на свою роботу значну частину заряду акумулятора.

Щоб скоротити споживання заряду батареї, необхідно заборонити деяким програмам працювати у фоновому режимі. Зробити це можна в налаштуваннях телефону в розділі “Додатки”. У ньому потрібно вибрати конкретний додаток, а потім знайти в його опціях кнопку заборони на фонову роботу.

Передача даних і завантаження файлів

Деякі додатки можуть завантажувати надто багато даних, через що заряд батареї зменшується ще швидше. Дізнатися, які програми найбільше використовують мобільне з’єднання, можна в налаштуваннях телефону в розділі “Трафік мобільних даних”. Якщо в списку знаходяться додатки, які не повинні передавати стільки даних, необхідно заборонити їм цю функцію у фоновому режимі.

Шкідливі програми

Якщо користувач завантажував будь-які програми на сторонніх джерелах або відвідував сумнівні сайти, на телефоні можуть перебувати віруси. Деякі з них використовують телефон як джерело заробітку для свого власника: програма-вірус працює в браузері для постійного перегляду реклами, за що зловмисник отримує гроші. В результаті цього телефон не виконує ніяких видимих ​​для користувача завдань, а заряд батареї стрімко падає.

Закінчився термін служби акумулятора

Батарея мобільного телефону поступово втрачає ємність. І чим довше вона служить, тим більше негативних наслідків відчуває власник. Згодом заряд батареї починає падати швидше. Якщо термін служби батареї більше 2-3 років, можливо, її необхідно замінити. Більш докладно про це може розповісти фахівець після діагностики телефону в сервісному центрі.

Неполадки з контролером живлення

Контролер живлення – ще одна деталь, поломка якої призведе до проблем з зарядом батареї. Але діагностувати його поломку в домашніх умовах майже неможливо.

Якщо телефон почав розряджатися помітно швидше (особливо в режимі очікування), проблема може полягати в якійсь поломці. Ймовірність збільшується, якщо недавно телефон пережив падіння або удари.

Бездротові технології

Значну частину заряду батареї споживає постійний моніторинг доступних Wi-Fi-мереж і Bluetooth-пристроїв. Крім того, навіть з’єднання мобільного інтернету може сильніше впливати на батарею, якщо воно нестабільне: телефон буде постійно перемикатися між доступними типами мереж, через що акумулятор розрядиться набагато швидше.

Якщо телефон в режимі очікування швидко розряджається, необхідно по можливості відключити Wi-Fi, а також активувати один конкретний тип мережі (наприклад, “тільки 3G”) в налаштуваннях бездротових мереж.

Низька або висока температура навколишнього середовища

Якщо телефон довгий час знаходиться в приміщенні з низькою або високою температурою, акумулятор може сприйняти це негативно. Оскільки батарея не повинна перебувати при занадто високих або дуже низьких температурах, її поведінка може змінитися.